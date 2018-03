NUEVOAMANECERTIGRILLO

Lee también

La expedición tigrilla rumbo al campeonato Clausura 2017 inició ayer por la mañana, en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana. Entre un buen ambiente y nuevas caras, el cuerpo técnico tigrillo destacó la buena disposición de la plantilla.“Hay que adaptar a los muchachos, que vienen de un descanso de casi un mes. Vi al grupo con una predisposición bárbara. Los vi con muchas ganas y muy enchufados”, manifestó Sergio Escudero, auxiliar técnico del equipo.Los asociados entrenaron a dos turnos. En el plano futbolístico, el cuerpo técnico espera seguir desarrollando lo realizado en el certamen pasado. “Estuvimos en la primera posición de la tabla durante varias jornadas. Logramos partidos en los que logramos tres o dos goles, jugando bien. Trataremos de volver a esa línea”, aseveró Escudero.Los felinos terminaron la etapa regular del Apertura 2016 con 31 unidades, puntaje con el que se clasificaron en la séptima posición. En instancia de cuartos de final, los occidentales fueron eliminados por el Águila.Según comentó el auxiliar argentino, el objetivo a mediano plazo es que FAS desarrolle una identidad de juego que lo lleve a los resultados. “La idea es que el equipo juegue como un relojito, como sucede con Santa Tecla. En la última final, los elogios fueron para Sebastián Abreu, pero Ernesto Corti siguió la línea de lo que había hecho mi hermano en dos años”, subrayó Escudero.Julio Cerritos, uno de los nuevos refuerzos de FAS, estableció que el cronómetro marcha en contra y que hay que enfatizar en la adaptación física para llegar en forma a la primera jornada. “Sabemos que será una semana bonita, pero exigida. El tiempo se acorta, pero estamos acá esforzándonos”, apuntó.La práctica fue dirigida por el mayor de los hermanos Escudero debido a que Osvaldo, entrenador principal, aún no llega al país por inconvenientes de itinerario en los vuelos.También ausente estuvo Ignacio Yanci, preparador físico de FAS. “Trabajamos de acuerdo con el trabajo que mandó el profesor Yanci. No soy preparador físico, pero trabajé en Japón casi 17 años y en mis equipos me encargué de la parte física”, afirmó Escudero, quien se apoyó en Jaime Medina, también auxiliar del equipo.