Nadal está en las semis

El español Rafael Nadal presentó ayer sus credenciales para ganar su 15.º Grand Slam, al tumbar en los cuartos de final del Abierto de tenis de Australia al canadiense Milos Raonic, en su mejor partido del torneo.El número nueve del mundo, que llevaba 32 meses sin pisar las semifinales de un grande, derrotó por 6-4, 7-6 (9-7) y 6-4 al tercero del ranking, cumpliendo de principio a fin con el plan que se había trazado –ser agresivo– y exhibiendo un nivel de confianza desbordante.“Estoy muy feliz por mi actitud, por mi tenis, por mis ‘passing shots’. Son buenas noticias, porque cuando eso ocurre es que estoy jugando bien”, dijo el español, que se medirá mañana por un billete a la final a Grigor Dimitrov.El búlgaro, décimo quinto del ranking, había arrollado antes al belga David Goffin por 6-3, 6-2 y 6-4 para sumar su décima victoria consecutiva tras el título que alzó en Brisbane hace dos semanas. Llega en plena forma a la semifinal, pero solo pudo ganar uno de ocho duelos ante Nadal.Y el Nadal que se encontrará en la Rod Laver Arena llega desbocado y hambriento. Tras dos años en los que la ansiedad y las lesiones le dejaron sin poder competir en las rondas finales de los grandes torneos, el ex número uno respira aliviado por estar de nuevo peleando por esos títulos que construyeron su leyenda.“Después de un tiempo que no he podido estar ahí por diferentes factores, unas veces por juego, otras por lesiones, para mí estar ahí de nuevo es algo bonito”, indicó el campeón de Australia en 2009.Mientras, en el cuadro femenino, las hermanas Serena y Venus Williams buscarán hoy sendos billetes a la final del sábado. Si ganan, se medirán por novena vez en una final de Grand Slam.Serena venció ayer 6-2 y 6-3 a la británica Johanna Konta en los cuartos y quedó a dos victorias de conquistar su Grand Slam número 23 y de recuperar el número uno del ranking mundial.La estadounidense busca su séptimo Abierto de Australia y su 23.º título de Grand Slam, para ser la tenista con más grandes de la Era Abierta, por encima de los 22 de la alemana Steffi Graf. La jugadora con Grand Slam es la australiana Margaret Court, con 24.