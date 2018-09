Naomi Osaka relata qué le dijo Serena Williams tras la polémica final del US Open

a polémica final femenina del US Open sigue dando que hablar. Es que ahora, la japonesa Naomi Osaka reveló qué le dijo Serena Williams tras el duelo que ganó la nipona en sets corridos en el estadio Arthur Ashe.

En el programa televisivo "The Ellen DeGeneres Show", la asiática señaló que la estadounidense le manifestó que "estaba orgullosa de mí y que debería saber que el público no me estaba abucheando".

Esta frase se la dijo la norteamericana al terminar el encuentro en Nueva York, después de que los espectadores pifiaron por varios minutos.

Todo esto luego de que se desatara el bullado conflicto entre la jugadora local con el árbitro Carlos Ramos.

La noche del sábado en la que Osaka se coronó campeona, la menor de las hermanas Williams tildó de "ladrón" y "mentiroso" al juez portugués, quien anteriormente la había penalizado en tres oportunidades.

Incluso, tras el comentado duelo, la ganadora de 23 torneos de Grand Slam, recibió una multa de 17 mil dólares por estas tres sanciones: Coaching (recibió instrucciones de su entrenador), abuso de raqueta y abuso verbal.