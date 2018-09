Naomi Osaka revela qué le dijo Serena Williams en la final del US Open

Naomi Osaka ha pasado a la historia luego de convertirse en la primera japonesa en ganar el US Open, una hazaña que fue eclipsada por la actitud de su contrincante, Serena Williams, en la final del torneo.

La joven tenista asiática, que también tiene ascendencia haitiana, rompió el silencio luego de lo que sucedió en la final del prestigioso certamen y contó en un programa televisivo lo que le dijo la misma Williams durante la final del US Open.

Osaka apareció entre lágrimas durante la ceremonia del trofeo, conmocionada por lo sucedido. La multitud empezó a lanzar abucheos y Williams tuvo que intervenir, abrazándola y diciéndole algo al oído.

"Me dijo que estaba orgullosa de mí y que debería saber que la gente no me estaba abucheando a mí. En ese momento yo sí pensé que me estaban abucheando. No podía entender lo que pasaba, porque había muchísimo ruido. Fue un poco estresante", contó Osaka en el programa "The Ellen DeGeneres Show".

Naomi Osaka es la primera campeona de un Grand Slam nacida en Japón. Sin embargo, su victoria llegó en medio de una gran controversia cuando Williams confrontó con enfado la decisión del juez de silla Carlos Ramos y recibió tres sanciones por violar el código de conducta.