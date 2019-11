Naranjeros cumple el sueño de niño que vio juego desde la calle

Para muchos aficionados es un sueño asistir al estadio para ver a su equipo favorito. Así lo demostró la imagen de un niño que observó el partido entre los Naranjeros y Sultanes, por fuera del inmueble a través de una reja que apenas permitía ver el partido de beisbol.

La fotografía se viralizó en redes sociales el martes, y apenas un día después el conjunto de Hermosillo se encargó de buscar al pequeño seguidor y cumplir su deseo de asistir al Estadio Sonora.

Este miércoles, el jugador de los Naranjeros, Norberto Obeso, fue el encargado de entregarle un pastel, ya que también era su cumpleaños, e invitarlo a convivir con el equipo previo al juego de la serie con Sultanes, en la Liga Mexicana del Pacífico.

Ayer Axel trataba de ver el juego de Naranjeros desde lejos, sin oportunidad de entrar al Estadio Sonora. ��‍♂️



¡Hoy en su cumpleaños, Norberto Obeso le llevó un pastel y lo invitó a pasar el día con los jugadores dentro del estadio para que disfrute del juego de hoy! ���� pic.twitter.com/eUuPvRe0V5 — LMP (@LMPbeisbol) November 7, 2019

“Nos importan los niños, son el futuro de esta organización y ojalá le saque el mejor provecho de esta experiencia tan bonita. Me hubiera gustado que me hubiera pasado a mí, y ahora yo lo estoy haciendo con alguien, es algo especial para mí”, declaró Obeso.

Axel Isaac vivió un cumpleaños inolvidable, en el que además pudo practicar su bateo con los beisbolistas de Naranjeros.

El pequeño aficionado tiene otro sueño, que es jugar beisbol, pero por el momento tampoco se ha cumplido. “Me quiero meter en liga, pero me dice mi mamá que más adelante, ya cuando tenga el dinero”.

Norberto Obeso @Norobegon y su invitado Axel Isaac festejando sus 10 años y cumpliendo el sueño de visitar el Sonora y convivir con los jugadores Naranjeros pic.twitter.com/DgIb1aAy1r — Revista SuperDeportivo (@RevistaSuperDvo) November 7, 2019