Narciso Orellana: "No podemos salir y estamos con incertidumbre"

Con la incertidumbre de no saber qué pasará, el volante de Alianza Narciso Orellana es uno de los jugadores que se encuentra recluido en Metapán, su lugar de origen, luego de conocerse el primer caso de COVID-19 y restringir el paso para cualquier ciudadano por las siguientes 48 horas.



Narciso contó lo complicado de la situación luego de decidir dejar la capital para estar con su familia en el cantón las Cruces. "Decidí venirme por mi papá y mi mamá que están acá. Cuando nos dijeron que suspendían los entrenamientos, pensé en estar con mi familia", dijo el volante de Alianza.



Luego de conocerse el primer caso de coronavirus en el país, las medidas que se han tomado han sido evidentes: "Obviamente no podemos salir. Acá anda la policía y los soldados; nos dijeron que está prohibido salir en este momento".



También hay preocupación por lo que pueda ocurrir ya que comentó que "preocupa la familia. Nos dijeron que el infectado estuvo en el hospital de acá y conocemos a gente que fue en estos días allá. Uno piensa y espera que no le pase nada malo a su familia o a uno mismo pero en este momento hay que esperar lo que pueda pasar".



Narciso Orellana, quien inició su carrera en el Isidro Metapán con el que ganó tres títulos de primera división también mencionó que todavía no se comunica con sus excompañeros de equipo. "Iba a hablar con Milton Molina para saber cómo está. También está Rudy Clavel que vive cerca del hospital. En estos momentos uno piensa en la gente porque no se sabe qué va a pasar", dijo el seleccionado nacional



EN CASA

Al igual que otros jugadores, Narciso recordó la importancia de estar en casa y no salir aunque en su caso es imposible hacerlo tras el cierre de cualquier movimiento en las calles de Metapán. "Lo mejor es no salir y aprovechar de la familia y esperar que todo salga bien. La situación acá en Metapán después de lo que ha pasado es bien difícil y hay que esperar".



De momento los aliancistas Orellana y Clavel son los únicos metapanecos que salieron de la capital ya que el volante Marvin Monterroza decidió quedarse en San Salvador mientras pasa el período de cuarentena.

Lee también