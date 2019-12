Narciso Orellana, autor del gol en la final: "Yo solo tiré el cabezazo, el defensa me ayudó a cambiarlo"

Gol que sirve para alcanzar la corona 14 para Alianza. Narciso Orellana hizo diferencia en el partido, hizo que FAS no tuviera salida y no consiguiera explotar su mediocampo ante el trabajo de Chicho, que además anotó el gol de la victoria para los paquidermos. El volante nacional agradeció a su familia, sus amigos y resto importancia a la forma en que marcó.

"Gracias siempre a los que me apoyaron desde el inicio. Yo solo tiré el cabezazo y el defensa me ayudó a cambiarlo. Gracias a Dios se nos dan las cosas y el equipo logró el objetivo que se planteó desde el inicio", dijo Orellana.

Sobre la salida de Marvin Monterroza, Chicho dijo que "Marvin es el que da la salida y nos iba a hacer falta. Cuando salió me dijo: 'Cabrón, ya no aguanto. Salvame'. El técnico me puso más adelante con la función de Marvin pero se me dieron las cosas y pude anotar".