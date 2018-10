Narciso Orellana no se presentó al entrenamiento de selección mayor

El técnico mexicano Carlos de los Cobos realizó esta mañana el primer entrenamiento de la selección mayor con miras al duelo ante Barbados, en la Liga de Naciones de CONCACAF, y la única ausencia fue la del volante aliancista Narciso Orellana.

Según el estratega mexicano, Orellana no participó en la primera sesión del combinado cuscatleco debido a que el atacante tiene un problema familiar.

"Hay una situación con Narciso Orellana por la que no se ha presentado al entrenamiento. No se presentó a la sesión de este día porque él tiene una situación familiar con su papá, que al parecer está mal de salud", aseveró De los Cobos.

"A través del profesor Ernesto Góchez, Orellana me informó que no podía asistir para este primer entrenamiento, porque es una situación delicada por su papá. Es por eso que Narciso (Orellana) no está aquí", agregó.