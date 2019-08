Natán Rivera abandona competencia de pértiga en Lima 2019

La mala racha del contingente salvadoreño este sábado continuó por la tarde luego que el saltador de pértiga, Natán Rivera, no pudiera completar la competencia debido a una lesión que le obligó a abandonar en su segundo intento.

Aparentemente el atleta sufrió un esguince de tobillo anteriormente. su entrenador, el norteamericano David Butler, quién fue parte de la delegación nacional, comentó que todo se debió a molestias que el atleta ya había sufrido anteriormente.

Natán Rivera se lesionó en su segundo intento en salto con pértiga y tuvo que abandonar. #Lima2019 #atletismo pic.twitter.com/u7gjoOhOPk — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) August 10, 2019

"En la práctica se hizo un esguince. Le recomendé no saltar pero él quiso hacerlo. Es un muchacho muy valiente", sentenció. El otro deportista que no pudo competir este día fue el judoca Diego Turcios, quién quedó fuera de la competencia por no dar el peso.

David Butler, entrenador de Natán: "En la práctica se hizo un esguince de tobillo. Le recomendé no saltar hoy, pero él quiso hacerlo. Es un muchacho valiente" #Lima2019 pic.twitter.com/CbGopNPwcF — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) August 10, 2019