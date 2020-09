Navid Afkari: Irán ejecuta al joven luchador a pesar de la campaña global para salvarle la vida

Pese a los reclamos internacionales para salvarle la vida, el gobierno de Irán ejecutó este sábado al luchador Navid Afkari.

Afkari, de 27 años, luchador en la disciplina greco-romana de Irán, fue condenado a muerte por el asesinato de un guardia de seguridad durante una ola de protestas contra el gobierno en 2018.

Muchos sostienen que los cargos en contra del atleta fueron falsificados y que su ejecución está siendo utilizada como escarmiento contra la disidencia en Irán.

En una grabación de audio, sacada secretamente de la cárcel donde estaba detenido, Afkari dijo que fue torturado y forzado a confesar el crimen.

"Si me ejecutan, quiero que sepan que una persona inocente, que intentó y luchó con todas sus fuerzas para ser escuchada, fue ejecutada", aseguró.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional describió la ejecución de Afkari como una "parodia de la justicia".

Mientras que el Comité Olímpico Internacional (COI) dijo en un comunicado que "es profundamente perturbador que las súplicas de los atletas de todo el mundo y todo el trabajo del detrás de escena del COI... no hayan logrado el objetivo".

Afkari murió en la horca en la ciudad sureña de Shiraz, según informaron medios estatales.

Su abogado dijo que a Afkari se le había impedido ver a su familia antes de su muerte, como lo exige la ley iraní.

"¿Tenían tanta prisa por cumplir la sentencia que privaste a Navid de una última visita?", publicó Hassan Younesi en Twitter.

Hubo muchos reclamos en todo el planeta para detener la ejecución de Afkari, desde un sindicato que representa a 85.000 atletas en todo el mundo hasta organizaciones internacionales y líderes mundiales.

La Asociación Mundial de Jugadores dijo que había sido "blanco injustamente" por participar en las protestas y pidió la expulsión de Irán del deporte mundial si continuaba con la ejecución.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó: "A los líderes de Irán, apreciaríamos enormemente si perdonan la vida de este joven hombre, y no lo ejecuten".

...To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt