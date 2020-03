Nelson Ancheta: "Alianza nos ganó con un gol de milagro"

El Vencedor siempre estuvo abajo en el marcador ante Alianza, en el juego pendiente de la fecha 9 del Clausura 2020, el cual se disputó ayer miércoles en el estadio Las Delicias. Los Tabudos lograron ponerse a la par de los albos cerca del final, cuando marcaron el 1-1 transitorio. Pero tras concluir el enfrentamiento, los albos vencieron por 1-2 a los helénicos con un tanto de Alexánder Larín a los 83 minutos.

Con el tanto del "Cacho" se vino abajo todo el orden que había mostrado el equipo dirigido por el nacional Nelson Ancheta, quien dejó en claro su postura sobre la derrota: "Alianza se encontró con ese gol de milagro. Larín patea esa pelota en 40 ocasiones y en 39 las tira afuera. Vino de un mal despeje de nuestros centrales", dijo Ancheta.

"En el segundo tiempo, nosotros acosamos a Alianza, los metimos al terreno de ellos, que estuvieron con muchas faltas. Nuestro gol fue de buena factura, eso me deja contento. Esos sí son goles que uno disfruta, no un penalti dudoso. Por ahí, me voy contento con los muchachos. Hay que seguir trabajando en lo ofensivo y defensivo", agregó el timonel de los helénicos.

Por otra parte, Ancheta recalcó que Alianza no fue superior a su equipo: "Un equipo grande como Alianza no puede estar pidiendo tiempo en los últimos minutos, tirándose al suelo. Por ahí, el técnico (Wilson Gutiérrez) me dijo que así como se tiro hoy, quizá hubiera ganado a Tigres (en la vuelta de cuartos de CONCACAF Liga de Campeones), pero yo le dije que no me metía con sus jugadores. Yo no me meto con el jugador y el técnico del rival. Creo que el calor del juego da para malinterpretar esas situaciones. Alianza no fue superior a nosotros", concluyó el estratega de El Vencedor.