Nelson Ancheta: "Dios hizo ese penal"

Municipal Limeño sigue en alza en el Clausura 2021 y recurrió a la épica para llevarse un empate de San Miguel que supo a victoria.

Con el empate, Limeño suma ya seis encuentros de no caer en el Clausura y se mantiene en los puestos de arriba del grupo B a falta de dos jornadas para la culminación de la fase regular.



El conjunto de La Unión recibió el tanto de Nicolás Muñoz a falta de 13 minutos para la finalización del partido, sin embargo, sobre el minuto 90', Blas Lizama recibió un codazo de Gerson Mayen que repercutió en un penalti a favor de Limeño que lo convirtió el jugador William Canales para lograr el empate de manera agónica.



"Todos vieron el partido, hay que evaluar lo que pasó en la cancha pero a pesar de estar con dos jugadores menos nosotros no nos desesperamos", dijo Nelson.



A pesar de verse en inferioridad numérica por mucho tiempo del partido, Limeño siempre trató de ir al ataque saliendo rápido en los contragolpes por medio de Ramón Rodríguez, quien finalizó extenuado al final del encuebtro debido al desgaste físico.



"Todo es de Dios, Dios hizo ese penal porque ya se sabía que con dos menos se había hecho mucho sacrificio y eso es imoortante la entrega que tuvieron ellos, el derroche físico y por ahí no perdimos la fé en poder empatar", comentó el estratega nacional.



Luego del tanto del goleador histórico. El cuerpo técnico de Municipal Limeño cambió el parado táctico en los últimos minutos para tratar de robarse un punto del Barraza.



"Sabíamos que en los contraataques le podiamos hacer daño y prevaleció la justicia. Nos habíamos quedado solo con un atacante pero luego del gol de Nico cambiamos la linéa de cinco a cuatro en el fondo", agregó Ancheta.