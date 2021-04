Nelson Ancheta: "Nos hace falta la definición"

Municipal Limeño alcanzó la cifra de 12 partidos sin poder ganar. Su último resultado fue un empate de 0-0 ante Águila en el estadio Flores Berríos de Santa Rosa de Lima.

Esta racha es adjudicada, según el técnico de Limeño Nelson Ancheta, a la falta de definición. El estratega nacional asegura que el equipo tiene la pólvora mojada, por lo que están tratando de enmendar ese aspecto para lograr sumar de tres en los próximos compromisos.

"Nuestro mayor problema es la definición, no estamos concretando las oportunidades, con Santa Tecla fueron no menos de cinco ocasiones de gol que fallamos y con Chalatenango fue igual, eso nos hace falta, la definición", dijo Nelson Ancheta sobre el final del partido ante Águila.

El técnico nacional lamentó que ese mismo problema incluyera a que Limeño no ganara ante Águila, equipo que según la lectura de Ancheta fue inferior a su plantel.

"Nos extraña (no ganar) siendo mejor nosotros que el equipo rival, nosotros el primer y segundo tiempo acosamos al Águila, hubieron dos penaltis claros que no quiso señalar el árbitro, estaba cerca de la televisión y los mismos comentaristas dijeron que era penalti, le dijeron al cuarto, y el árbitro no tuvo la valentía de sancionarlo", dijo el técnico del cuadro auriazul.

"Tuvimos el último chance, y ellos tuvieron sólo la de Nicolás Muñoz, que la atajó Abiel con el pie, pero fuimos nosotros quienes estuvimos acosando, en los últimos 15 minutos estuvimos encima de ellos, y por eso creo que nos está faltando la definición", agregó en su análisis Ancheta.

Finalizó con que la intención del equipo es ganar y que no descansarán hasta que el "punch" llegue al plantel para así poder aspirar a estar en la siguiente etapa del campeonato.

"Nosotros siempre queremos ganar, lastimosamente los resultados no se nos están dando, no estamos definiendo y nosotros estamos tratando de solucionar la situación y tratar la forma de ver en cómo ganamos el primer partido", finalizó.