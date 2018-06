Nelson Ancheta es nuevo técnico del Jocoro

Nelson Ancheta fue escogido para dirigir al Jocoro durante el Apertura 2018, según anunció la directiva del equipo fogonero en sus redes sociales.

El Jocoro fichó al entrenador occidental por un año y llega de dirigir al Chagüite de la segunda división.

Precisamente la clave de la llegada de Ancheta a los partidos que enfrentaron el Jocoro y el Chagüite en la liga de plata. "Nos fijamos en él porque llegaba al estadio a ver jugar al plantel", comunicó el presidente del equipo, Leonel Hernández.

Ancheta aseguró que la noticia le llegó de sorpresa. "Ni yo mismo me imaginé que me elegirían a mí, ya que ellos habían manejado varios aspirantes", expresó Nelson con respecto a que él no fue quien llamó a la puerta del conjunto oriental.

"Teníamos que escoger a un técnico que se acomodara a nuestras limitantes, sobre todo económicas, y otras como el hecho que no tenemos el polideportivo disponible para todos los entrenos", argumentó Leonel. Sin embargo, Ancheta aceptó los términos.

ARRANQUE DE PRETEMPORADA

Sobre la exclusión de Rubén Alonso, el dirigente también habló: "a Rubén siempre lo tuvimos como opción, pero en Primera se necesita mucha experiencia y voluntad. No hay mucha diferencia entre ellos dos, pero Nelson tenía todo el interés en trabajar con nosotros", confirmó.

Ya con timonel, los fogoneros empiezan los trabajos de pretemporada el próximo martes 19 de junio en la cancha Flamenco, de Jocoro.

