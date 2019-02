Nelson Ancheta fue separado del Sonsonate

La derrota contra el Firpo caló hondo en el Sonsonate y esta mañana la junta directiva del cuadro cocotero decidió separar a Nelson Mauricio Ancheta del cargo de técnico principal.

Con esta noticia, Ancheta se suma a la lista de técnicos despedidos para el Clausura 2019 después Asdrúbal Flores que fue cesado a inicios de esta semana en el Firpo para darle paso al argentino Carlos de Toro.



Ancheta informó que esta mañana le notificaron de su separación por medio del gerente del equipo cocotero Carlos Villagrán. Con el Sonsonate registró un triunfo, dos empates y cinco derrotas para un total de cinco puntos.



“Yo no he renunciado al Sonsonate, a mi me dijo el gerente que no seguía. Ahorita no puedo dar declaraciones, mañana tengo que hablar con ellos para finiquitar. No he hablado con los jugadores”, dijo el técnico oriundo de Ahuachapán.

Después de ocho fechas, el Sonsonate está en el décimo lugar del Clausura 2019 y penúltimo en la tabla acumulada, posición que pone en riesgo la permanencia en la primera división.

Firpo está en el último lugar con 22 unidades contra 23 de los sonsonatecos.