Nelson Barrios no demandará al Firpo y se quedará para el Apertura 2018

El volante salvadoreño Nelson Barrios aseguró que seguirá en las filas del Firpo para el Apertura 2018, pese a que había anunciado que demandaría a la dirigencia pampera.

El mediocampista dijo que iba a buscar otros horizontes porque en Firpo no había cabida para él. Pero esta mañana Barrios aseguró a EL GRÁFICO que la dirigencia le pagó los montos que estaban pendientes.

"Me dijeron que me van a respetar los meses de contrato que me quedan en Firpo. Me reuní con el presidente del Firpo, Modesto Torres, y me dijo que seguiré en el equipo", apuntó el jugador en plática con EL GRÁFICO.

ADAPTADO A LOS PROBLEMAS FINANCIEROS

Sobre los problemas financieros que enfrenta el Firpo, Barrios indicó que la mayoría de los planteles del país tienen problemas financieros.

"Pero ahora es borrón y cuenta nueva con Firpo. Creo que ahora debo recuperar esas semanas de trabajo en las que no pude entrenar. He estado trabajando por aparte, pero no es lo mismo estar con el grupo en trabajo. Queremos hacer un buen torneo en el Apertura", aseguró Barrios, quien estuvo fuera del país por unas semanas luego de concluido el Clausura 2018.