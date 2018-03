Nelson Barrios pidió disculpas por su discusión con Paco Jovel

El volante de marca de Luis Ángel Firpo, Nelson Barrios, habló acerca del incidente que tuvo con el gerente deportivo del equipo usuluteco, Francisco Jovel Cruz, quien fungió la noche del jueves, en el juego ante Alianza, como sustituto en el banquillo del despedido técnico Eraldo Correia al reclamarle de manera airada y confrontarlo físicamente tras sustituirlo al minuto 43 de juego.

“Creo que es todo lo que uno ha aguantado y acumulado en los últimos días en la interna de Firpo y ayer ya no pude más seguir guardándome eso y llegué al punto de hacer eso (reclamarle a Paco Jovel en público) que acepto no fue lo correcto, fue una acción muy mala la que tomé, tenía que esperar otro momento para hacerlo pero bueno, me equivoqué, lo acepto, pero más tranquilo ya saqué lo que tenía guardado”, aseguró el jugador capitalino.

Sobre el roce personal con el dirigente pampero, Barrios aseguró que “a ellos (Paco Jovel y Víctor Girón) nos lo presentaron el pasado lunes como técnicos interinos. Ellos llegan, nos reunen y Paco Jovel nos dice que ellos no serán responsables de lo que sucedería el jueves ante Alianza y se puso a reir, acá estoy interinamente nos dijo, fue allí que todos los jugadores al escuchar sus palabras nos comprometimos a sacar el juego y a responsabilizarnos de lo que sucedería el jueves porque eramos los que jugábamos”, aclaró el jugador. “Vimos que él no quiso tomar la responsabilidad a su cargo, desde allí comenzó el malestar que se unieron a otras cosas que habían sucedido con él donde el grupo ha comentado y todos mis compañeros dirán que no es positiva.”

Nelson Barrios confirmó que el reclamo verbal fue contra Francisco Jovel y nunca contra sus compañeros ya que como comentó en un tuit en su cuenta personal la llama que encendió todo fueron unas declaraciones de Jovel sobre su persona en el camerino previo al juego ante Alianza.

“Lo que he dicho en mi cuenta de Twitter es verdad, Paco Jovel me dijo que no estaba ni para jugar 45 minutos, me lo dijo en el camerino antes que bajáramos a la cancha. Me dijo mirá Barrios, vos no estás para jugar 45 minutos, pero jugá un tiempo, para un tiempo estás, por lo que me pregunté porqué me está diciendo eso delante de todos mis compañeros, desde allí me sacó de mi concentración, decidí no decirle nada allí porque me dije a mi mismo que mejor me callaba porque se podía armar algo malo en el camerino, respiré hondo y bajé ya molesto a la cancha. Cómo un técnico me puede decir que estoy solo para jugar un tiempo y no de cosas tácticas que debo hacer en el partido”, se preguntó molesto el jugador.

Barrios confesó que se disculpó con la dirigencia pampera y con sus jugadores en el camerino al final del partido al igual que lo hizo con la afición horas antes a través de las redes sociales pero aprovecharon la presencia del presidente de Firpo, Modesto Segovia Torres, para ratificar la mala comunicación del grupo con Paco Jovel.

“Le dijimos al presidente de las cosas que estaban pasando, personalmente me disculpé con todos, se lo dije a él, que me había equivocado y aceptaba mi error, pero me dijo que le había faltado el respeto, algo similar a lo que había hecho Eraldo Correia, pero le aclaré que nunca le mencioné a su familia. Estoy acá como hombre que he fallado y por eso me disculpo, no tengo nada en contra de Paco Jovel, lo he admirado siempre como jugador, pero como técnico no tiene capacidad de ejercerlo, él mismo nos ha dicho que por eso nunca sacó su licencia clase A”, destacó. “Por eso aceptaré la sanción que ellos estimen conveniente por el error cometido, estaré de acuerdo aceptarla porque lo que hice no estuvo bien pero espero que lo que hice ayude para ayudar al camerino”, afirmó.