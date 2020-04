Nelson Bonilla: "En Tailandia, llegamos a un acuerdo para reducir salarios"

El jugador del Bangkok United de Tailandia, Nelson Bonilla, confirmó a El Gráfico que superó la lesión de fascia plantar, la cual lo alejó de la competencia a finales del 2019. Además explicó cómo se llegó a un acuerdo de reducción de salario en el fútbol tailandés.

El delantero nacional culminó su recuperación en El Salvador y ahora se prepara físicamente para volver a las competiciones en septiembre próximo.

La crisis sanitaria del coronavirus lo tomó de contramano en El Salvador. En marzo pasado, Nelson Bonilla vino al país para recuperarse de una intervención en España por su lesión.

"Puedo decir que la lesión ha cedido en un 95 por ciento. Pero falta ver cómo voy a reaccionar con los zapatos de fútbol, me siento bien, gracias a Dios no hay ninguna molestia y creo que eso es importante. En lo personal me vino bien la pausa, porque no apuré la vuelta. Las sensaciones son bastante buenas. En lo emocional estoy fuerte, porque esta lesión me había bajoneado un poco, fue una buena decisión ir a España para hacerme este tratamiento", dijo el delantero cuscatleco.

Sin poder salir del país tras el cierre del Aeropuerto Nacional, Bonilla se las arregla para ejercitarse en su residencia. Lo hará así hasta julio, que es la fecha que se ha trazado para volver a Tailandia.

En cuanto al manejo de condiciones laborales, Bonilla dijo que en los clubes de Tailandia aceptaron una reducción de salario. "No estamos trabajando, por lo que aceptamos una reducción. Pero no fue como acá, allá se sentaron capitanes de los equipos y dirigentes. Las dos partes dieron sus cifras y luego se llegó al consenso. Ninguna de las dos partes saldrá golpeada en esta crisis", dijo Bonilla.

La parte alentadora de todo esto, según Bonilla, es que ya se recuperó de la lesión y ahora podrá volver a las canchas en septiembre cuando se reanude el torneo de la primera división de Tailandia, que hasta la fecha, antes la crisis sanitaria, solo registró cuatro fechas disputadas.

Bonilla no fue inscrito por Bangkok United por la lesión, pero tendrá un cupo en septiembre. "En Tailandia, se reanudará en septiembre. Todo comenzará desde la quinta fecha. Los equipos van a poder inscribir a jugadores nuevos y cuando yo llegue, me van a inscribir. Voy a jugar en todo el torneo, solo me voy a perder los cuatro juegos que ya fueron disputados", dijo.

En medio del confinamiento, Bonilla valora estar en su país y cerca de su familia. "Fíjate que Dios maneja sus tiempos. Me permitió ir a España para este tratamiento y luego me trajo a El Salvador para pasar aquí lo de esta emergencia nacional."

Por otra parte, Bonilla no escondió el sentimiento que le provoca estar lejos del fútbol por mucho tiempo. No juega desde finales del torneo de 2019. " Se extraña jugar fútbol. Aparte de que es mi trabajo, siempre soñé, desde pequeño, con jugar al fútbol. Lo disfruto, me hace falta entrenarme, estar con el grupo, pero ahora lo principal es la vida de los jugadores y aficionados. Esperemos que esta situación vaya mejorando", expresó el atacante.

Volviendo a lo futbolero, su contrato con el plantel de Bangkok United terminará en noviembre de este año. Pero el delantero mantiene en su carpeta la opción de quedarse.

"El equipo tendría que tomar una decisión. A mí se me terminará contrato el 30 de noviembre. Si no me quedo, tendríamos que mirar ofertas. Es poco lo que no he jugado y tengo buen cartel en Tailandia. Pero mi objetivo es quedarme en el equipo, como lo he hablado con el entrenador y con el presidente", apuntó.