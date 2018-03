Nelson Bonilla: "No voy a volver a la selección mientras siga este comité de la FESFUT"

Nelson Bonilla fue el invitado del programa de radio Guiri Guiri Al Aire y aprovechó el espacio para dar su postura clara sobre la situación de la selección (sin entrenador, ni convocatorias) y sobre la actual dirigencia de la FESFUT.

"Yo hablo claro y digo que no voy a volver a la selección mientras siga este comité. Yo sé que no soy un gran jugador ni me creo la gran cosa pero ellos nos han faltado el respeto como futbolistas", dijo el delantero que actualmente milita en el fútbol de Tailanda.

Además aclaró que la falta de procesos y algo que ha afectado a la selección, responsabilidad que le da a la Federación Salvadoreña de Fútbol. "Nunca dejan un proceso y a los que maltratan al final es a los jugadores. Con Roca teníamos un proceso y lo cortaron, también con el profesor Lara. No estoy para volver a la selección".

FALTA DE OPORTUNIDADES

El delantero también mencionó que los jugadores salvadoreños tienen suficientes características para estar en el fútbol extranjero pero son los mismos dueños de los derechos de los jugadores los que ponen trabas.

"He querido ayudar a varios jugadores para que salgan a jugar en el extranjero pero muchos de ellos tienen sus derechos con FESA y les ponen muchas trabas. El caso de Roberto Domínguez (Santa Tecla) es otro. El tenía oferta en Chipre pero dijeron que era invento y no se dio. Las cosas no son así", sentenció Bonilla.