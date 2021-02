Nelson Bonilla: "Quisiera regresar al Alianza y ser protagonista"

El Guiri Al Aire estuvo calientito. El invitado de la tarde fue, vía telefónica y desde Tailandia, el delantero salvadoreño Nelson Bonilla, quien contó cómo está la situación del fútbol en Asia y su posibilidad para volver a la selección.



Pero el delantero no solo habló al respecto, sino también fue más allá y habló de su futuro, de sus metas próximas y de su deseo de cerrar su carrera en el Alianza, el club de sus amores.



Desde principios de febrero, el técnico Carlos De los Cobos ya descartaba a Bonilla para su vuelta a selección debido a las futuras competencias del atacante y la situación en el continente asiático por la pandemia.



"La semana pasada se abrió una ventanita para ir con la selección en marzo pero es bien difícil por las restricciones acá. No tendría sentido ir dos semanas, es difícil estar allá pero tengo muchas ganas de estar en selección", dijo Nelson Bonilla.



Otro de los motivos que lo deja sin posibilidades de estar en la selección son los compromisos pendientes con su club. "Tengo que hacer una cuarentena de dos semanas obligatorias. Solo con ese tiempo fuera será difícil estar en competencia de la Champions Asiática. Se me dificulta y el entrenador (De los Cobos) lo entendió".



Comentó además que ha sido difícil entrar en el ritmo de juego debido a la carga continúa de partidos luego de un año sin jugar.



"Por el tema del rebrote se agilizaron todos los partidos para jugar cada tres días y el torneo termina a finales de marzo", dijo el ex jugador de Alianza.



Agregó: "El problema en Asia es, para empezar, la cultura. Son más cuidadosos y acá con el rebrote se cerró todo; lo controlaron bien y poco a poco están abriendo todo y así es en Japón, Corea y otros países. Ponen por delante la salud a las eliminatorias".



Bonilla dijo también que el plan es hacer historia para el fútbol tailandés y meterse a la segunda fase de la Liga de Campeones de Asia y dijo que "ganar dos partidos ya es histórico, no se diga si pasamos a la siguiente ronda".



VUELTA AL ALIANZA



Nelson Bonilla recordó que "cumplo ocho años de estar fuera del país y ya perdimos un año de fútbol. Fue un año perdido y en nuestro caso que es una carrera corta hay que aprovechar. Tengo muchas ganas de estar de nuevo en la selección y estar en el top de goleadores".



Y dejó las puertas claramente abiertas para su regreso al Alianza. "Sé que no soy uno de los mejores nombres y me va a costar pero quisiera regresar al Alianza a jugar, trabajar y ser protagonista", dijo sin reparos el atacante nacional.



Nelson dijo que en algún momento se le buscó para volver al Alianza pero él decidió continuar su carrera en el fútbol internacional.



"Yo elegí tener una carrera fuera. Me ofrecieron regresar al Alianza y yo dije que no por mantenerme en Portugal. No me arrepiento pero si quisiera ser parte de la historia de Alianza. Ojalá cuando vuelva los que estén me hagan campeón (risas)", comentó.

