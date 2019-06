Nelson Bonilla, con hambre de gol ante Jamaica

El delantero salvadoreño Nelson Bonilla tuvo una noche memorable la última vez que la selección se enfrentó a Jamaica. El ariete llegaba de Tailandia y se convirtió en la figura del partido que además le dio la clasificación a la Copa Oro a El Salvador. Lideró con gol la victoria que dio el boleto a la justa.

Ahora las condiciones son distintas. La Copa Oro y Jamaica supondrán un reto más complicado, sin embargo Bonilla no olvida aquella actuación, en el Cuscatlán el 23 de marzo, en la que ademas tuvo que abandonar antes de tiempo por motivos de salud.

"Lo que pasó fue por el cambio de horario y me enfermé toda la semana y andaba un poco débil antes del partido”, dijo el atacante del Bangkok United luego de aquel encuentro ante los jamaicanos.

Contra los Reggae Boyz fue un encuentro complicado. El Salvador estaba contra las cuerdas y dependía de la diferencia de goles y una victoria junto a resultados externos para entrar a Copa Oro. Los jamaicanos se cerraban en defensa, conscientes de que los papeles estaban hechos.

Fue al minuto 49 que Bonilla desarmó a la defensa de Jamaica luego de un error del guardameta. Gerson Mayén cobró un tiro libre que bañó al arco y permitió que el artillero nacional definiera.

Esta vez, en otro partido fundamental, Bonilla tratará de mejorar aquella actuación para volver a convertirse en el referente ofensivo, ante una defensa rival que no quiere volver a cometer los mismos errores. Es un partido completamente diferente para el atacante, pero también para el plantel dirigido por Carlos de los Cobos. Las condiciones son diferentes.

Jamaica llega con buenas opciones de sellar su pase a la siguiente ronda. De hecho, ambas selecciones llegan en igualdad de condiciones pero con distintas sensaciones debido que ahora El Salvador jugará prácticamente en casa. Al menos eso es lo que consideran los jugadores de la Azul y Blanco, comandados en ataque por "Bonigol".

RECADO A LA AFICIÓN

Nelson Bonilla consideró que el calor de la afición ante Jamaica será vital. Los caribeños golearon la fecha anterior a Honduras en su campo y el BBVA Stadium es prácticamente color azul y blanco y un bastión para la selección de El Salvador.

"Sabemos que la afición nos apoya cuando jugamos en Houston y eso es importante. Ellos no solo critican y dejan de apoyar, sino que al contrario demuestran su amor por esta camiseta al igual que nosotros", dijo.

El gol de Bonilla el pasado lunes demostró que sigue en racha goleadora y se ha convertido en el hombre más efectivo del equipo nacional. "Siempre he dicho que me traen para marcar goles y estoy haciendo bien las cosas con mi equipo. La presión me la pongo yo porque tengo que demostrar con rendimiento por qué las cosas está saliendo bien en Tailandia", comentó.

Jamaica, por su parte, tiene a uno de los goleadores del torneo, Dever Orgill, que con dos goles dio paso a la victoria 3-1 de los Reggae Boyz sobre la selección catracha. A esto se le agrega que su efectividad ofensiva pasa por un buen momento, algo que no quedó claro en el último enfrentamiento contra El Salvador por la Liga de Naciones.

"Este será un partido completamente diferente porque ambos equipos nos jugamos un boleto. Sabemos que Jamaica tiene lo suyo pero también queremos demostrar que nosotros, con este esquema, podemos sacar nuestras cualidades en el partido", sentenció el referente goleador de El Salvador.