Nelson Bonilla entregó donativo a selección Sub-17

El delantero de selección mayor y del Bangkok United, Nelson Bonilla, entregó el martes por la tarde un donativo a la escuadra sub-17.

El ariete salvadoreño regaló botines a los jugadores de la escuadra juvenil que dirige Ernesto Góchez y que jugará el Premundial de Bradenton, en Florida.

Regalo de implementos deportivos para jugadores Sub17 de parte nuestro Seleccionado de .@9Bonilla

Bonilla se presentó a la concentración de los seleccionados sub-17 y les entregó personalmente los tacos, según anunció la FESFUT en sus redes sociales, aunque sin detallar el presente entregado.

Tras la práctica de este miércoles, Bonilla explicó cómo surgió esta iniciativa en pro de los seleccionados juveniles.

"Agradezco a los jugadores del Bangkok, porque tuve una plática con (el entrenador Ernesto) Góchez y él me expresó la necesidad de los jugadores y me ofrecí a hablar con mis compañeros de equipo y me dieron la oportunidad de regalar implementos deportivos a ellos; fueron mis compañeros del Bangkok, no solo yo, y ojalá que ellos lo aprovechen", afirmó.

De igual forma recordó sus orígenes, otro de los aspectos que lo motivó a donar los zapatos deportivos: "Hay que acordarse de dónde viene uno. Yo no nací en cuna de oro y agarraba el bus para ir a las reservas (del Alianza). Ojalá ellos lo aprovechen".