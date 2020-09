Nelson Bonilla estará diez días fuera por microrotura en isquiotibial izquierdo

El sábado, el el juego en que su equipo, Thai Port, cayó por 0-1 ante el Pathum United, el delantero salvadoreño; Nelson Bonilla, solo estuvo por nueve minutos en cancha, luego de que al '57 llegara al campo en sustitución de Prempakdee. Esa corta estancia en cancha para el cuscatleco se debió a una molestia muscular que lo obligó a pedir cambio a su entrenador, Jadet Meelarp, al 66.

Luego de eso, este domingo, tras someterse a una resonancia magnética, el atacante cuscatleco confirmó, desde Tailandia, en breve plática con EL GRÁFICO, que tiene una microrotura a escala del isquiotibial izquierdo. Por lo tanto, el atacante deberá guardar diez días de descanso. Por ahora se perderá el juego de este sábado ante Trat, en la tercera fecha del reinicio de la liga Premier tailandesa, luego del brote por la pandemia por coronavirus, desde marzo de este año.

Luego en la charla con este medio, Bonilla descartó una recaída a escala de fascia plantar, que lo complicó por un año. A inicios de 2020, el atacante tuvo que ir a España, desde Tailandia, para someterse a un tratamiento especial y luego recuperarse de esa complicación de salud. Desde marzo hasta julio de este año vino al país para seguir al pie de la letra su recuperación. Luego de eso, tuvo que hacer infinidad de trámites para poder viajar a Tailandia y gestionar el préstamo de su anterior club, Bangkok United al Tahi Port, por dos meses, dado que en noviembre de este año, Bonilla será agente libre y ahí podrá decidir sobre su futuro inmediato.

Por ahora, el cuscatleco solo ha podido disputar 97 minutos en los 180 que ha disputado Thai Port. Su equipo actual es sexto en la tabla con 10 puntos de la Liga Premier. Por lo tanto, Nelson Wilfredo Bonilla quiere recuperarse pronto para aportar a su equipo y agradecer así la confianza que tuvo en él la dirigencia del Port para llevarlo a sus filas, tras un año sin jugar, por lesión.

Afuera

Bonilla acumula ya seis años fuera del balompié de El Salvador. Ha pasado hasta ahora por Rumania, Azerbaiyán, Portugal y luego Tailandia. En este último país ha jugado para Sukhothai, equipo al que ayudó a salvarse del descenso, Bangkok United y ahora con el Port.

"No cambiaría por nada lo que he pasado en este periodo. He aprendido mucho en todos los aspectos, cultural y futbolísticamente. Como persona he mejorado. Lo que me he ganado acá en Tailandia es el respeto. No es fácil venir a una liga y meter 41 goles en 47 partidos. Parece que cualquiera lo pudiera hacer, pero acá en Tailandia no hay otro jugador que haya marcado 41 goles en 47 juegos. Me siento orgulloso , porque pongo a mi país en alto y creo que eso es lo primordial", dijo el atacante en charla con este medio desde tierras asiáticas.