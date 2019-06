Nelson Bonilla le ganó la apuesta a Nepomuceno

Nelson Bonilla le ganó la apuesta al atacante de Curazao, Gevaro Nepomuceno. El delantero cuscatleco del Bangkok United puso el 1-0 definitivo ante ese plantel caribeño en el debut de la Copa Oro.

De esa forma Bonilla tendrá que ser invitado a cenar por el jugador curazoleño en Houston, sede de la segunda fecha del grupo C de Copa Oro. Así fue lo acordado entre los dos hace dos semanas en una apuesta especial.

Bonilla volvió a responder en el ataque de la selección mayor en una Copa Oro. Repite con tanto en el inicio de la competencia, así como lo hizo en 2017, ante México.

Pero esta vez, a diferencia de la anterior, el tanto de Bonilla sirve para arrancar en firme. Apareció sobre el final de la primera parte, tras aprovechar un yerro de la zaga insular: "Queríamos comenzar con el pie derecho y gracias a Dios lo pudimos hacer. Sé de la selección de Curazao, pero teníamos potencial para arrancar con pie derecho".

El atacante nacional, más allá de su gol, valoró los tres puntos obtenidos ante Curazao. "Fue un gol psicológico para el rival. Supimos manejar el segundo tiempo. No tuvimos complicaciones. Fue un gran inicio para la selección salvadoreña", apuntó el delantero del equipo absoluto.

MVP

Bonilla, elegido como el mejor jugador del partido por la comisión de técnicos de CONCACAF, a cargo de ese partido, estuvo cerca de poner una segunda cereza al pastel, pero el cancerbero de Curazao, Eloy Room, se estiró con todo su recurso físico para impedir un segundo grito gol de Bonilla.

"No lo espera el portero, me hizo una gran tapada y no pude convertir el segundo gol en el partido", dijo al respecto.