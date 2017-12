Nelson Bonilla no cierra la posibilidad de volver a Alianza

El delantero salvadoreño Nelson Bonilla habló de su aporte con el Oliveirense de la segunda división de Portugal y de sus planes para 2018.

Admite que no jugó todo lo que quería y no descartó volver al Alianza, aunque antes prefiere seguir buscando oportunidades en el extranjero.

¿Cómo ha sido el 2017 para Nelson Bonilla?

Bastante bueno. En lo deportivo he quedado a deber. Pude jugar más, pero tuve un poco de mala suerte. Pero así es el fútbol, me tocó un mal año, pero debo de levantar cabeza y esperar un mejor año en 2018.

¿Qué lamentás no haber cumplido?

Marcar más goles. Solo anoté cuatro, algo malo para un año en el tema de goleo.

En Turquía el entrenador que me llevó se fue, me dejó en el naufragio. Llegó un nuevo entrenador y fue claro que no me conocía y que no jugaría. Luego, en Portugal las cosas iban bien, pero hubo un problema extracancha que me dejó sin jugar dos meses. Espero en enero volver a jugar.

¿Ya estás adaptado al Oliveirense?

Después de jugar cinco partidos consecutivos hubo un problema. Muchos se preguntan qué pasó, pero fue un problema alejado del fútbol y las lesiones que me dejaron sin jugar. Tengo que esperar hasta enero, cuando se abre el mercado de pases. Me siento bien en el equipo.

¿Qué hace falta para lograr las metas trazadas en Europa?

Jugar. Las cosas saldrán si juego, así se superan los problemas. Esto es así, quiero cerrar el 2017 y guardarlo, olvidar todo lo que pasó, olvidar lo malo y disfrutar del 2018.

Entiendo que has hecho un gran esfuerzo para seguir militando en Europa...

Esfuerzo en el sentido que puedo dar más. Por eso he decidido quedarme, siempre hubo ofertas, pero sé que puedo dar más.

¿Hay oportunidad para 2018 de recalar en otra liga de Europa o en la MLS?

No lo sé. Lastimosamente este año solo he jugado 10 partidos y metí cuatro goles. Sé que tengo que volver a tomar continuidad. Tengo que pensar en otro equipo aparte del que estoy y comenzar con pie derecho el 2018, eso será importante en mi carrera. Las ganas de volver están (al Alianza) y más cuando sabes que les están saliendo las cosas.

¿Qué te dejó el 2017 portando la camiseta de la selección mayor salvadoreña?

Me fue mal. Muy criticado y con razón. Había fallado mucho. La verdad es que tuve la oportunidad de reivindicarme y lo hice en la Copa Oro. A pesar de todo pude salir adelante. Con este nuevo entrenador (Eduardo Lara) y con el grupo creo que podemos salir adelante.

¿Considerás que en 2018 las cosas cambiarán para bien en la selección y en nuestro fútbol?

Espero que cambie para bien el fútbol salvadoreño. Realmente se tienen que dar cuenta que las cosas se hacen al revés, no se hacen bien. Espero que algunos dirigentes tomen el ejemplo de directivos que quieren trabajar y hacer bien las cosas, como los del Santa Tecla, el mismo Lisandro Pohl (presidente del Alianza). Gente que quiere hacer bien las cosas y aportar algo nuevo al fútbol salvadoreño. Espero que no les pongan piedras para verlos caer.

¿Cómo celebraste el campeonato invicto del Alianza?

Lo disfruté mucho. Fue un buen campeonato, tienen buenos jugadores. Tuve la oportunidad de disfrutar eso. Da la cosquillas de querer regresar, pero se disfruta a la distancia, espero que siga este proyecto del Alianza.

¿Qué mensaje de Navidad y fin de año ble mandás a tus seguidores y a los aficionados en general?

Que la pasen bien, que todos los deseos puedan cumplirse, que sean felices, que la pasen en familia y que valoren lo que tienen en El Salvador. Pido que seamos unidos como salvadoreños, que el fútbol crezca, eso es lo más importante. Que crezcan las cosas positivas y que lo malo se vaya desechando poco a poco.