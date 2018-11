Nelson Bonilla no estará ante Bermuda por intervención quirúrgica

El técnico de la selección mayor de El Salvador, Carlos de los Cobos, confirmó que los legionarios que estarán con la Azul para el juego de Liga de Naciones de CONCACAF frente a Bermuda, este 16 de noviembre, y el amistoso ante Haití, este 20 de noviembre, en el Cuscatlán, serán Denis Pineda, Jaime Alas, Joaquín Rivas, Andrés Flores y Roberto Domínguez.

En el caso de Nelson Bonilla, De Los Cobos dijo que no lo llamará por razones médicas. "Me enteré por otro medio que se operó. Él no me ha llamado. Eso le impide poder participar en esta doble fecha FIFA. Está descartado. Vamos con el grupo que normalmente ha estado con la selección",apuntó el timonel mexicano.

Por su parte, Bonilla aseguró que se operó de una hernia inguinal y que el doctor de selecciones nacionales, Francisco Amaya Cruz, fue notificado sobre esa intervención al jugador. Luego, el atacante confirmó a este medio que por estar en proceso de recuperación post operación no puede viajar a Bermuda ni jugar el partido ante Haití.

"El doctor de la Federación manejó todo. Hablé con el doctor de la FESFUT sobre esto. El doctor que me operó también le mandó una carta. Sé que ahora viene una fecha FIFA, pero aún no estoy recuperado de la operación. Hasta la semana del juego contra Haití es que terminaría mi recuperación. Este tema es más que la herida sane, no es que perdí músculo", apuntó Bonilla.

Bonilla estuvo con el equipo nacional en el choque anterior, ante Barbados, por la fecha 2 de Liga de Naciones de CONCACAF. Marcó un tanto en esa ocasión. Ese jugador ahora está a punto de cambiar de equipo en Tailandia.

Por ahora, El Salvador es décimo en tabla de Liga de Naciones de CONCACAF con seis puntos. Solo pasan 10 combinados a Copa Oro de 2019.