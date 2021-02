Nelson Bonilla no estará con la selección en marzo

Nelson Bonilla no ha vuelto a la selección en más de un año. El atacante que milita en el fútbol tailandés, sin embargo, nunca le ha cerrado la puerta a la azul y blanco y sus posibilidades en el equipo siguen abiertas.

Pero no estará en el inicio de las eliminatorias el mes próximo. El técnico Carlos de los Cobos confirmó que el ex de Alianza está descartado para los encuentros ante Granada y Montserrat debido, principalmente, a la pandemia y los protocolos que debería cumplir y que le impedirían competir con su equipo, el Thai Port.

El Port se encuentra clasificado y preparándose para la Copa Asiática que arranca en abril. Si el salvadoreño viene con la selección, tendría que cumplir una cuarentena en el país asiático y no estaría para el arranque del torneo internacional, el principal de aquel continente.

"Nelson nos dijo que para él es muy difícil poder estar y defender a nuestra selección en esos partidos", comentó el estratega nacional. Reiteró que Bonilla tiene el compromiso firme pero que la pandemia le impide estar presente en el arranque de la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

COMPLICADO

Aclaró que "él no podría venir porque se está preparando para la Copa Asiática y, si venimos de competencia el primero de abril, él tendrá que estar un tiempo en cuarentena y no podría estar con su equipo para esa competencia".

En diciembre pasado, el delantero habló sobre sus posibilidades con la selección y su vuelta a la competencia internacional. Bonilla aclaró que cualquier inconveniente extradeportivo ya estaba solventado.

“He platicado con él (Carlos de los Cobos), pero son un montón de factores que influyen. Yo nunca le cerré la puerta a la selección, fue un tema principal que a mí me molestó. Fue un tema que ya está hablado”, dijo en aquella ocasión Nelson.

Y agregó que “Yo lo manifesté en su momento, yo con él no tuve ningún problema, no me fui por algún problema con él”, dejando abierta la puerta a su regreso que, de momento, tendrá que esperar para concretarse.