Nelson Bonilla pidió no ser convocado a la selección

Carlos de los Cobos, técnico de la selección salvadoreña de fútbol, confirmó que tuvo una conversación con Nelson Bonilla en la que el delantero le pidió no ser convocado para los próximos compromisos de la azul y blanco.

Según explicó el entrenador mexicano, el contacto con Bonilla fue durante la visita del jugador al país hace un par de semanas.

“Nelson Bonilla no va a estar presente en los próximos juegos. Me reuní con él, me parece un muchacho muy inteligente, con muchísimo cariño por la selecta, pero él tiene un problema serio en cuanto a la situación de su equipo que está metido en un problema de descenso. La directiva lo presiona mucho y él me pidió de favor que no lo convocara”, expresó De los Cobos en una entrevista en Radio YSKL.

El entrenador mexicano dijo entender el caso de Bonilla y espera contar con él en los otros juegos. “Tampoco voy a traer a un jugador que no esté convencido de venir en ese momento. Él seguramente trae la camiseta bien puesta y después de esta primera fecha vamos a estar contando con él”.

OTRO QUE NO ESTARÁ

Además de Bonilla, tampoco estará para el partido en Monserrat el mediocampista Andrés Flores, que recién obtuvo la ciudadanía estadounidense y está en trámite su nuevo pasaporte, pero espera contra con "El Ruso" para el duelo amistoso contra Brasil que será en territorio norteamericano.

El técnico recalcó que dará oportunidad a los jugadores jóvenes y elogió a Fernando Castillo, del FAS.

“Hay que confiar y no temer a que un muchacho de 19 a 20 años sea demasiado joven y cuando tengan cualidades hay que aprovecharlas”, dijo De los Cobos.

Denis Pineda, Jaime Alas y Joaquín Rivas son algunos de los legionarios que están en los planes del seleccionador para el duelo contra Monserrat.

Carlos de los Cobos revelaría la lista definitiva la próxima semana.