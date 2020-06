Nelson Bonilla recibió el alta médica

La lesión a escala de fascia plantar, sufrida en septiembre de 2019, es historia para el delantero salvadoreño, Nelson Bonilla, del Bangkok United tailandés. En plática con EL GRÁFICO, el atacante confirmó que el médico que siguió de cerca su caso en El Salvador le dio el alta. Por lo tanto está apto para volver a jugar en septiembre, cuando se espera que se pueda reanudar la competencia en la Liga Premier de Tailandia.

En febrero de este año, el cuscatleco se fue a hacer un tratamiento especial a España, por su lesión. Luego de eso vino al país para hacer acá toda la recuperación, que en su mayor parte fue en medio del periodo de confinamiento, por coronavirus. En plática con este medio, Bonilla dijo que ya hizo pruebas con calzado de fútbol y todo le indica que no hay problemas para retornar a la cancha. Por lo tanto solo espera viajar en los próximos días hacia Tailandia, para someterse a una cuarentena de 14 días y luego poder iniciar la pretemporada con Bangkok, equipo con el que jugó su primer torneo el año pasado.

Bonilla ha puesto buena cara a todo el proceso de recuperación de esta lesión a escala de fascia plantar, que lo dejó fuera de la etapa final del torneo de 2019. Fue por esa complicación que no pudo luchar hasta el cierre por el título de goleo individual, en el último certamen de Tailandia. Se quedó en la segunda casilla con 16 anotaciones.

"Ahora solo estoy esperando un permiso de Tailandia para irme pronto, porque supe que de la compañía aérea tienen solo hasta este martes para hacer vuelos humanitarios. Desde el 1 de julio se comenzará pretemporada con Bangkok, pero el equipo sabe que tenés que pasar cuarentena y que los aeropuertos están cerrados. Solo toca esperar ahora el permiso para estar en Tailandia cuanto antes", apuntó el atacante cuscactleco.

Tranquilo

En medio la de cuarentena, Bonilla puso buena cara. Valora que estuvo en su país y cerca de la familia. "Dios maneja sus tiempos. Me permitió ir a España para este tratamiento y luego me trajo a El Salvador, para pasar aquí lo de esta emergencia nacional. En el equipo me tienen un gran cariño. Me hacen ver como un jugador importante, por todo lo que me dicen", dijo el delantero nacional

Hasta la fecha, tras la emergencia sanitaria por coronavirus, la liga tailandesa registra cuatro fechas disputadas. Bonilla no había sido inscrito por Bangkok, por la lesión, pero ahora, con la recuperación, tendría un cupo para septiembre y así volverse a poner la camisa del equipo capitalino.

Por otra parte, el delantero no escondió el sentimiento que le provoca estar ahora con distancia social también en el fútbol. No juega desde finales del torneo de 2019.

"Se extraña jugar fútbol. A parte de que es mi trabajo, siempre soñé, desde pequeño, jugar fútbol. Lo disfruto. Me hace falta entrenar, estar con el grupo. Pero ahora, lo principal es la vida de los jugadores y aficionados. Esperemos que esta situación vaya bajando", expresó el atacante, que juega fuera del país desde 2014.