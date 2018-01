Nelson Bonilla volvió a marcar con su equipo

Nelson Bonilla sigue marcando en la pretemporada con su nuevo equipo, Sukhothai, de Tailandia. Este domingo, en juego amistoso disputado ante Phrae United, el atacante cuscatleco marcó uno de los tres goles para que su equipo se impusiera por 3-0.

Bonilla sigue ganando confianza en el plantel de los murciélagos. Llegó procedente de la segunda división de Portugal, luego de haber tenido un inconveniente administrativo por el que no pudo jugar.

En plática con EL GRÁFICO, el atacante remarcó que ha encontrando un buen ambiente en el camerino de su nuevo club. "Gracias a Dios me he encontrado con un grupo muy bueno. Me está ayudando a adaptarme rápido y eso es lo importante", confesó.

"Gracias a Dios, hasta el día de hoy no me arrepiento de esta decisión. Entrar al mercado asiático es complicado. Gracias a Dios se me han abierto las puertas y voy a tratar de aprovecharlo para el bien mío, que al final, eso es lo importante", aseveró el atacante.

Para el ariete cuscatleco sigue siendo un desafío el poder hacer una buena presentación en el balompié tailandés.

"Es un reto para mí venir a un país nuevo, con mucha diferencia de hora con respecto a El Salvador, con otra cultura, diferente a la europea y a la americana. Eso sí que el clima me ayuda, porque es similar al que hay en El Salvador durante todo el año", explicó, en charla con este medio.

Y añadió que "es un reto, apuntar en alto. Las ligas asiáticas son altamente poderosas en lo económico. Esa es la manera de tener buenos equipos y eso es lo importante".

MOLESTO

Por otra parte, a inicios de esta semana, Bonilla lamentó la salida del técnico colombiano, Eduardo Lara, del trabajo con selecciones nacionales.

"Es difícil de explicar. Te ponen tantas excusas, que el dinero aquí, que el dinero allá. No les da vergüenza a los de la FESFUT que Honduras o Costa Rica tengan mejor administración. Ahora Costa Rica va a otro mundial seguido. Le van a seguir echando la culpa al jugador? Los jugadores no tenemos la culpa, aunque la gente no lo piense así", apuntó el cuscatleco desde Tailandia.

Bonilla y su nuevo club iniciarán el torneo en Tailandia este 2 de febrero contra Air Force Central. El atacante no se comprometió con un número específico de goles para esta competencia, pero tiene claro que quiere dar su aporte al plantel. equipo