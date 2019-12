Nelson Bonilla vuelve a los entrenamientos con el Bangkok tailandés

El delantero salvadoreño, Nelson Bonilla, volvió a las canchas este jueves, para integrarse al trabajo de pretemporada de Bangkok United, de la Liga Premier de Tailandia. El atacante dijo que ya ha superado una lesión en la fascia plantar, que lo imposibilitó para estar con su equipo en el cierre del certamen anterior.

"Ahora solo queda retomar la condición física y fortalecer la fascia plantar, para que en el futuro no pueda ocurrir algo más. Fueron dos meses fuera de las canchas por esta lesión. Hoy se viene un nuevo año y la meta de quedar campeones con este equipo sigue intacta", dijo el atacante en plática con este medio.

El atacante recalcó que es un fracaso para Bangkok no haberse quedado con el título del torneo anterior, debido que a su criterio el equipo en el que milita es el mejor de Tailandia. "Tenemos la plantilla más alta. Tenemos jugadores de selección. Estamos esperando que inicie el nuevo torneo, para cumplir el objetivo del título, algo que no pudimos cumplir en el último torneo'", aseguró el atacante, quien estuvo de vacaciones en el país hace un mes para contraer nupcias y compartir con sus familia.

En el último certamen de Tailandia, Bonilla marcó 16 tantos para terminar como sublíder de goleo. Luego, en lo colectivo, Bangkok United se ubicó cuarto en la tabla general con 50 puntos, a ocho de Chiangrai United, que terminó líder y campeón del certamen.

Selección, pendiente

Por otra parte, en septiembre de este año, Bonilla pidió al seleccionador, Carlos de los Cobos, no ser más tomado en cuenta para la selección. El timonel mexicano accedió. Hace dos semanas, Bonilla aclaró a este medio que no se separó de la selección por la llegada de Rodolfo Zelaya ni por problemas con De los Cobos.

Por ahora, el atacante no ha detallados las razones que lo llevaron a pedirle a De los Cobos no lo llamara más al combinado absoluto. Sin embargo, no descarta volver al equipo nacional para 2020, pero por ahora dijo estar metido de lleno en los trabajos con su equipo en Tailandia.