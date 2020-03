Nelson Bonilla ya no regresará a Europa para terminar su recuperación

El delantero Bangkok United de Tailandia, Nelson Bonilla, debía volver a España el 25 de este mes, para después de una revisión médica, recibir el aval para poder volver a entrenar con normalidad, luego de que en ese país fuese operado por lesión a escala de fascia plantar, en febrero pasado.

Sin embargo, tras las complicaciones que ha habido a escala mundial, sobre todo en España e Italia, por la pandemia del coronavirus, el atacante, quien ha tenido ahora que posponer su salida de El Salvador, ya no volverá a España, para poder recibir ese visto bueno para entrenar o, en caso contrario, la sugerencia de seguir con los cuidados médicos.

"Cancelé mi viaje a España. Creo que para el regreso a Tailandia, me voy a tener que ir por Estados Unidos y luego viajaría a Taiwán, para llegar a Tailandia. El presidente de mi equipo no quiere que vaya a España. Me quedaré unos días más en El Salvador. Primero es la salud y gracias a Dios lo han entendido bien. Tengo que estarme reportando con mi entrenador por el tema de la lesión", explicó el delantero del Bangkok United tailandés en charla con EL GRÁFICO.

Por ahora, en el país, Bonilla sigue al pie de la letra el proceso postoperatorio. ''Lo primordial es que nosotros, los jugadores, estemos tranquilos. Por ahora no tengo fecha para el viaje de regreso a Tailandia. Ahora allá hay una pausa por un mes en el torneo. Estamos planeando volver a jugar a finales de abril , pero no nos vamos a apurar", dijo el delantero nacional en plática con este medio.