Néstor Claussen: "Kevin Santamaría puede darnos un aporte interesante"

En una plática exclusiva con El Gráfico, Néstor Claussen, entrenador de Kevin Santamaría en el Llacuabamba de Perú, cree que el volante cuscatleco puede darle una mano, literalmente, al equipo benjamín en el balompié inca.

El suramericano se sorprendió de un gol que marcó Santamaría, con un remate desde 50 metros, en la primera práctica que comprendió fútbol. El gaucho solo espera que el salvadoreño se pueda adaptar a la altura en la que se juega en algunas sedes en Perú.

¿Cómo ha visto al volante salvadoreño, Kevin Santamaría, en lo que va de pretemporada en Llacuabamba?

Bien, en los primeros entrenamientos. Seguramente le costó un poco, porque en Llacuabamba son 3,200 metros sobre el nivel del mar. Para quien no está acostumbrado siempre cuesta un poquito la parte física. Pero lo importante es que él ha demostrado su mejor virtud, que es la buena técnica que tiene, visión de juego.

¿Qué referencias tuvo, a priori, sobre Santamaría?

Yo llegué cuando el plantel ya estaba conformado, pero igualmente hemos descubierto que faltan jugadores para cubrir algunos puestos, pero con dos prácticas de fútbol me ha sido suficiente para darme cuenta de que Kevin puede darnos un aporte interesante, por su buena técnica, buena visión de juego y remate. Él tiene que descubrir cómo es el juego en este país, las costumbres, eso lleva su tiempo para que los jugadores se adapten al medio, a los nuevos compañeros, pero él es ya uno más del grupo. Se nota que es un chico humilde, que tiene sacrificio. Creo que eso va a permitir que su adaptación sea más rápido de lo normal.

¿Por ahora se puede decir que Kevin es lo que usted esperaba?

Fíjate que en el primer día de trabajo, habíamos entrenado fuerte por la mañana. Luego, como la presentación fue abierta, hicimos un juego de exhibición, para no correr el riesgo de lesiones. Kevin tuvo una acción. Ramató a arco desde unos 50 o 55 metros, halló al portero adelantado y marcó un golazo. Desde ya eso te demuestra la visión que él tiene, tiene juego corto, pero vio al portero rival adelantado y marcó ese golazo.

¿Qué referencias tiene sobre el fútbol de El Salvador?

En una oportunidad estuve cerca de llegar a dirigir a El Salvador, pero ahora no recuerdo el nombre del equipo. Pero tengo poco conocimiento del fútbol de El Salvador, pero sé ue hay jugadores de buen pie. Si bien el fútbol de El Salvador no está en los mejores lugares a escala mundial, hay jugadores de buena técnica

¿Qué tan complicado podrá ser para Kevin Santamaría, que no está acostumbrado, el tema de la altura que hay en algunos campos en Perú?

Él ya tiene un conocimiento en cuanto a eso. Es muy complicado, yo también sufría mucho cada vez que me tocaba jugar en la altura. Hay organismos que se adaptan fácilmente y hay otros que no, pero más allá de eso, Kevin ha hecho el esfuerzo y ahora estamos en una ciudad más baja (Cajamarca, 2750 metros) y este domingo jugamos en llano, en Lima, y no va haber mucho problema. Ya hemos jugado a 2,600 metros y digamos que es una altura en la que se puede jugar. Esperamos que él se pueda adaptar mejor.

Cerremos esta plática con su recuerdo como integrante de la selección de Argentina en México 1986 donde ese país ganó la corona. Ese equipo parece inolvidable

Ir a representar a un país ya es algo lindo, luego ir a un Mundial también lo es. Tener la fortuna de salir campeón del Mundo es lo máximo para un jugador de fútbol, me siento orgulloso, porque ese equipo es recordado hasta hoy, debido a que fuimos campeones del Mundo en México.