Néstor Renderos: "Xavi y yo pagamos los platos rotos"

Néstor Renderos y Xavi García fueron separados del FAS esta semana sin que el equipo diera mayores detalles nada más que por "decisión del cuerpo técnico y junta directiva". Renderos habló sobre su salida y reiteró que nunca fue un elemento de desestabilización en el camerino.

Por el momento sigue en el proceso de finiquitar su contrato del cual aún le quedaba un año tras terminar el presente Clausura 2021. Renderos dijo que lamenta que el técnico Jorge Rodríguez "le hayan metido cosas a la cabeza" sobre muchos rumores y tanto él como Xavi García "pagamos los platos rotos" del mal momento del equipo.

¿Por qué fueron separados del plantel del FAS?

Nos tomó por sorpresa. No era la manera. Llegamos al entrenamiento ayer (jueves) y nos citaron a la oficina a Xavi y a mí. Ahí estaba Fredy Vega (gerente deportivo) y el profesor (Jorge) Rodríguez. Fredy nos dice que quedamos separados del equipo por decisión del cuerpo técnico y directiva. En ese momento le pregunté al profe Rodríguez el por qué esa decisión y nunca me dio una respuesta clara.

¿Cómo tomaste esa decisión?

Lamentable, la verdad muy molesto porque el mal momento que atraviesa el equipo lo pagamos caro nosotros dos. Se le da el "ok" a los inventos de la gente que habla sobre lo que pasa en el equipo lo cual es totalmente falso. Se lavaron las manos del mal momento del equipo y hacen ver que los malos somos nosotros. Todos debemos ser responsables de lo que está pasando, nosotros como jugadores tomamos nuestra parte pero también la directiva y el cuerpo técnico debe hacerse cargo de lo que está pasando.

Se habló de unos audios en donde supuestamente tú hablabas mal del cuerpo técnico ¿Es cierto esto?

Son puros rumores que la gente ha inventado y no es nada nuevo. Cada vez que el equipo va mal se generan estos rumores lo cual es falso. Si alguien tiene estos supuestos audios yo seré el más feliz que saquen a la luz.

¿Por qué la directiva y cuerpo técnico no dan declaraciones de esto?

Que sean hombres, se pongan los pantalones y nos digan de frente qué es lo que pasa. No nos dijeron nada, nos han pisoteado nuestros nombres, yo tengo 14 años de ser profesional y nunca pasé algo así. El mal momento lo pagamos nosotros y se lavaron las manos en nosotros.

¿En algún momento tuviste alguna diferencia con el cuerpo técnico?

Nada. En ningún momento, se lo puedes preguntar a ellos y lo hablamos todos de frente. Nunca tuvimos un problema.

¿Cuál era el problema del mal momento del FAS?

La razón es deportiva, no hay que buscar más. Se me hace raro que el profe Rodríguez tome estas decisiones tomando en cuenta el fútbol de aquí. No nos consultó nada y es lamentable.

¿El ceder la capitanía al Gullit fue una condicionante para que el camerino se rompiera?

En ninguna manera. Para quedar claros le pueden preguntar al Gullit y nos llevamos bien todos. Nunca le recriminamos nada al profesor Rodríguez por tomar esta decisión. Lastimosamente los resultados no se daban y todo es deportivo. Es un problema que se pudo solucionar adentro (en el camerino) pero se tomaron la decisión y necesitamos limpiar nuestra imagen porque la han pisoteado. Que la gente quede clara que no somos así, no había problema que nos hicieran a un lado pero hay que limpiar el nombre y que no se tenga la impresión de lo que se está hablando.

¿Cómo queda tu situación contractual?

Tengo contrato por un año más al terminar el presente torneo. Hablé con Byron Rodríguez, dueño del equipo, y me dijo que nos iban a cancelar hasta este día, más las cláusulas y la indemnización. Me dijo que va a buscar cancelarnos cuanto antes, no hemos firmado ningún documento.

¿Seguirán presentándose a las prácticas mientras dura el proceso de la separación?

Nos vamos asesorar bien. He hablado con el abogado de la Asociación de Futbolistas y mientras no nos finiquiten y hacerlo todo oficial, nosotros vamos a preparar también la documentación. Lo que queremos es que se nos cumpla lo contractual. Estamos dispuestos a que todo salga bien.

El pasado domingo en la conferencia tras la derrota ante el Metapán hubo abucheos de parte de los aficionados hacia el cuerpo técnico. Rodríguez dijo que eran familiares de jugadores ¿es esto cierto?

Desconozco el tema, pero me extraña que el profesor Rodríguez no encarara a los jugadores hablando del problema si él hubiera conocido a algún familiar de los jugadores. No sé, lo desconozco. De mi parte, mi familia no va por cuestiones de la pandemia por lo que no soy yo. Nunca me esperé que el profesor Rodríguez fuera así, es lamentable. Pensé que iba de frente, por todo lo que se habla de él. Lo tuve de compañero cuando él era capitán del Alianza y siempre iba de frente. Es lamentable.

¿Cuál era el trato con el cuerpo técnico a raíz de los malos resultados?

Creo que todo lo que pasa es deportivo. El momento que pasa el FAS es malo, hay expectativas por el plantel, los años sin título y todo es influye la verdad. El profesor llegaba todos los días a ver los errores, buscar cómo podíamos salir adelante y el trato era bien con todos. Nada fuera de lo común.

En selección también se corta el proceso al no estar activos en un equipo profesional.

Yo creo que se había cerrado desde antes con el problema que se dio de que el profesor (Rodríguez) no quería prestar a los jugadores. No había querido hablar de eso en su momento porque fue un mal entendido.

¿Qué pasó esa ocasión?

El profesor Rodríguez salió dando unas declaraciones y no nos consultó a los jugadores sin saber lo que pensábamos. Desde esa vez ya no fui tomado en cuenta a la selección, fue un mal entendido. Desde 2013 he estado en selección, tengo ilusión de estar ahí. Es normal que tengamos comunicación con algunos de ahí adentro pero no para que hagan convocatoria para preguntar cosas normales. Esa fue la confusión que se generó y al final salimos tildados de cosas que no eran.

Ustedes nunca hablaron con el profe Rodríguez sobre los temas de convocatoria.

Nada. Él solo dio unas declaraciones sin consultarnos. Conozco al profe (Fernando) Guerra (preparador físico de la selección) y es un profesional que no se mete en nada. Me extraña cómo se dio todo esto, el profe Rodríguez un ejemplo y un referente pero por cómo manejó la situación hoy, me desilusiona. Estaba bien en Metapán y él me trae de vuelta. Estaré agradecido con él porque quería cumplir un objetivo. Pero creo que él se dejó presionar, se dejó meter cosas en la cabeza de algo que no está pasando en el equipo y los que pagamos los platos rotos fuimos Xavi y yo.

¿Qué se viene en un futuro, cuál es el panorama?

Es complicado. Quedarse parado tanto tiempo y esperar el siguiente torneo es duro, pero nos vamos a preparar de la mejor manera. He tenido un rendimiento muy bueno en donde he estado, así que donde vaya sé que haré bien las cosas y primero Dios me van a salir equipos.