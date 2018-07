Neymar: "No puedo decir a mi adversario: Mi amor, con permiso, me deja hacer gol"

El delantero brasileño Neymar, blanco de duras críticas por su desempeño en el Mundial de Rusia, defendió su estilo de juego, rebatió las críticas con un toque de ironía y anunció que se queda en el París Saint-Germain frente las especulaciones que le situaban en el Real Madrid.

"Mi fútbol es de regate. No puedo decir a mi adversario: Mi amor, con permiso, me deja hacer gol", afirmó en la víspera el 10 de la Canarinha en su primera aparición pública desde el Mundial, con motivo de una subasta de beneficencia organizada por el Instituto Neymar.

Neymar incluso bromeó con el #NeymarChallenge que se popularizó en las redes y subió este video:

Después de unos días recluido en su mansión de Río de Janeiro, con apenas unas pocas manifestaciones en sus redes sociales, Neymar rompió su silencio para defender la grandeza de su nombre, aunque sin el menor atisbo de autocrítica.

"Desvalorizado? Salí de la Copa y hasta ahora están hablando de mí. Entonces no me desvaloricé. No me olvidan nunca", respondió.

"Sé que las cosas caen sobre mis espaldas, pero no hay problema. Mis espaldas son bien anchas, ya estoy acostumbrado a eso", añadió.

LAS CRÍTICAS LE LLOVIERON

La actuación del delantero en Rusia fue cuestionada por grandes figuras del fútbol mundial, como su compatriota Ronaldo Nazário o el holandés Marco van Basten, y hasta el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre el asunto.

Se le acusó de falta de "estabilidad emocional" sobre el césped y de exagerar sus reacciones al recibir faltas de los rivales.

"Tengo que intentar regatear. El marcador no me va a dejar pasar y acaba haciendo la falta. ¿Me gusta recibir falta? No, hace daño. Quien nunca vivió eso, no va a saber", expresó.

Neymar ya da por superada la prematura eliminación en cuartos del Mundial frente a Bélgica ("El luto ya pasó") y para pasar página y ratificar su amor por Brasil se ha tatuado esta semana en el pecho la frase "Gigante por Naturaleza", que es uno de los versos del himno del gigante sudamericano.

LO PROTEGEN

Su entorno más próximo siguió la misma línea, sin grietas y protegió a la estrella del PSG.

"Neymar es el mismo de la época del Santos. Es el mismo jugador, no mudó nada. Conquistó todo lo que conquistó de la misma forma. ¿Por qué cambiar si las cosas están funcionando?", se preguntó Neymar padre.

"Todo en la vida de Neymar es exagerado, tanto los elogios como las críticas. Eso es normal, está en el guión. Nosotros solo tenemos que tener tranquilidad, reflexionar, saber lo que hizo bien y lo que no (...) Por la grandeza como jugador, eso es normal", apuntó.

El presidente del PSG, Nasser Al Khelafi, también mimó a su estrella, aunque reservó alabanzas para el gran triunfador de Rusia, el delantero francés Kylian Mbappé, quien con apenas 19 años ha conseguido lo que tanto anhela Neymar: un título mundial.

"A mis jugadores les fue muy bien en la Copa. La presión era grande sobre Brasil, pero Francia hizo una Copa del Mundo fantástica y mereció ser campeón. Mbappé fue increíble y Neymar hizo lo mejor posible después de la lesión", comentó Al Khelafi a la emisora Fox Sports.