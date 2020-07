Neymar devuelve la Copa al PSG y Mbappe se lesiona

Un gol de Neymar al cuarto de hora desequilibró la final de la Copa de Francia ante el Saint Etienne (1-0) y propició el doblete para el París Saint Germain, en un duelo intenso y bronco de donde salió lesionado Kylian Mbappe.



El primer partido de competición oficial tras la cancelación de la Ligue 1 supuso un nuevo título para el conjunto de Thomas Tuchel. El segundo del curso, a falta de la Copa de la Liga que jugará dentro de una semana contra el Lyon. Después, en agosto, llegará la Liga de Campeones, donde el campeón galo tiene puestas sus grandes ambiciones.



El choque quedó marcado por el gol de Neymar y por la lesión de Mbappe. Una acción brusca que dejó fuera del choque al delantero francés a la media hora del partido, con la final ya inclinada para los favoritos.



Antes de que el París Saint Germain encarrilara la conquista de su decimotercer título de Copa fue el Saint Etienne, que aspiraba a un séptimo trofeo de una competición que no gana desde 1977, el que estuvo a punto de marcar cuando a los cinco minutos Romain Hamouma mandó un tiro al poste.



Después llegó el gol. La acción llegó en una pared entre Mbappe y Di María que culminó el francés con un tiro que repelió el portero. Neymar, sin oposición, recogió el rechace y mandó la pelota a la red.



Fue la última acción significativa de Mbappe, que un cuarto de hora después se retiraba del terreno de juego tras sufrir una dura entrada de Loic Perrin.



El internacional galo prolongó un contraataque iniciado con un robo de balón en el centro del campo y enfiló la meta de Jessy Moulin cuando fue interceptado por Perrin, que le trabó. Mbappe quedó dolorido, tumbado sobre el césped mientras los jugadores de ambos equipos se envolvieron en una trifulca.



El delantero del París Saint Germain, abandonó el terreno de juego por su propio pie, acompañado por un médico de su equipo, cojeando visiblemente y con lágrimas en los ojos.



El árbitro Amaury Delerue, que inicialmente mostró a Perrin la tarjeta amarilla, expulsó al defensa con roja directa después de revisar la acción en el VAR.



La trifulca terminó con varios jugadores de ambos equipos amonestados. Yvann Macon y Romain Hamouma, del Saint Etienne y Leandro Paredes y Marco Verratti, suplente y que saltó al césped, del París Saint Germain.



El español Pablo Sarabia ocupo el lugar de Kylian Mbappe y el partido quedó condicionado.



Lejos de aprovechar el París Saint Germain la superioridad numérica el choque no se desequilibró más. Los verdes mantuvieron el tipo y buscaron sus opciones.



Tras el descanso, Claude Puel intentó dar un golpe de mano a la situación con la entrada de Yvan Neyou Noupa, por Mahdi Camara y de Wahbi Khazi, que ocupó el lugar de Romain Hamouma.



Resistió el Saint Etienne ante las ocasiones de Di María, Neymar e Icardi. También Pablo Sarabia pudo marcar.



El equipo de Puel intentó alguna aproximación. Pero sin fe y sin peligro y la falta de tino del campeón evitó un marcador mayor pero no la conquista de un trofeo que el pasado año se le escapó.