Neymar recae: podría no jugar hasta finales de marzo

El periódico francés "L'Equipe" publicó hoy que el brasileño Neymar recayó de su lesión en el quinto metatarsiano de su pie derecho, lo cual le obligaría a ser operado nuevamente y reaparecer en las canchas hasta finales de marzo.

"Esta tarde, según L'Equipe, se celebrará una cumbre entre los médicos del PSG y Rodrigo Lasmar, el galeno de la selección brasileña que le operó la temporada pasada. Para los servicios médicos del PSG la operación es inevitable a raíz de las pruebas realizadas. Mientras que los de Brasil preferirían un tratamiento conservador para esquivar el quirófano y que se pierda toda la temporada", retomó el periódico Marca, sobre la situación.

El PSG no podrá contar con Neymar en su duelo ante el Manchester United de octavos de final de la Liga de Campeones del próximo 12 de febrero.

El delantero recayó durante el encuentro contra el Estrasburgo el miércoles en la Copa de Francia (2-0), del que se retiró entre lágrimas.

El partido de vuelta contra el Manchester es el próximo 6 de marzo en el parisino Parque de los Príncipes, fecha para la cual tampoco estaría disponible Neymar, según los estudios.

TAMBIÉN EN BRASIL

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, Tite, puso en duda este lunes la presencia del lesionado atacante Neymar, principal estrella de la Canarinha, en la Copa América que Brasil organizará en junio de este año al admitir que lo convocará para los próximos partidos solo si está al 100 %.

"Neymar no va a pagar el precio por causa de su salud. Pierdo mi empleo, pero no voy a cargar la responsabilidad de convocarlo lesionado", aseguró Tite sobre la posibilidad de convocar a Neymar para los próximos amistosos de la selección brasileña, en los que definirá su lista de convocados para la Copa América.

"Su lesión también me entristece, pero no quiero crear expectativas de mejoría", aseguró el técnico al reiterar que no está dispuesto a convocar a Neymar si no está ya recuperado y al 100 % de sus condiciones.