Neymar y Nike rompen contrato de patrocinio; Puma sería el nuevo destino

La empresa estadounidense Nike informó este sábado que pondrá fin a su contrato de patrocinio con el delantero brasileño Neymar, del París Saint-Germain, a partir del próximo lunes, después de 15 años juntos.



"Neymar Jr ya no será un jugador Nike a partir del 31 de agosto de 2020", indicó la marca de material deportivo en una nota remitida a Efe.



La información la adelantó en la víspera el portal "Diário do Peixe" y este sábado fue anunciada por la propia compañía, que, sin embargo, no divulgó los motivos del fin de la relación contractual con la estrella de la selección brasileña.



Neymar 'firmó' su primer contrato con Nike con apenas 13 años, cuando militaba en las categorías inferiores del Santos, y renovó el mismo en 2011 hasta finales de 2022.



La asesoría del exjugador del Barcelona afirmó a Efe que no tenía ninguna información y que, hasta el momento, desconocía el asunto.



Según el portal UOL, la ruptura del contrato se debe a discrepancias por los nuevos valores ofrecidos por Nike y que, al parecer, no fueron aprobados por el camisa 10.



Neymar, de 28 años, disfruta ahora de sus vacaciones en Ibiza, según publicó los últimos días en sus redes sociales, tras disputar con el PSG la final de la Liga de Campeones que perdió en Lisboa contra el Bayern Múnich (0-1).



El delantero recuperó su mejor nivel en este año atípico, marcado por la pandemia de coronavirus, después de un 2019 en el que padeció lesiones y se vio envuelto en diversas polémicas, la más grave, una denuncia por violación interpuesta por una modelo y que ya fue archivada por la Justicia brasileña por falta de pruebas.

