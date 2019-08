"Ni Pep Guardiola ni Zidane podrían cambiar al Independiente"

El español Juan Cortes Diéguez, timonel de Independiente de San Vicente, admitió vía telefónica que se siente satisfecho por el rendimiento general de sus pupilos el domingo anterior ante Isidro Metapán pese a que debutaron en casa con derrota (0-1) ante los caleros en el inicio del torneo Apertura 2019 donde logró inscribirse a la liga a empujones, algo que el propio estratega andaluz admite que le generó daños colaterales a su idea táctica ya que debutó junto a su plantel de forma incompleta, pero que este domingo ante El Vencedor contará ya con los jugadores foráneos aue no pudo tener ante los jaguares.



¿Qué sabor le dejó su debut en el fútbol de Centroamérica desde el banquillo de Independiente?

Me habría gustado debutar bien, no con derrota, pero han existido cosas que están fuera de mi control; pero en términos generales estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores, hubo cosas (como el penal errado) que afectaron al final del partido porque son momentos en que lo anímico depende mucho y eso sin duda nos restó para obtener un resultado distinto. Se ha trabajado en ello, confío que para el domingo ante El Vencedor se logre mostrar un rostro distinto al que se proyectó y que nos ha dejado en deuda.



¿Satisfecho con lo que hecho por ahora en Independiente?

Por el momento sí en lo que respecta a la primera división en Centroamérica ya que es mi primera experiencia por esta región ya que en otros equipos he estado pero como auxiliar técnico, pero en otras ligas sí he estado cvomo principal en segunda división de Paraguay, España, Tailandia y al final como uno no sabe cómo poder igualar las categorías nos pasa esto, que la improvisación arribe de manera sorpresiva la cual no tienes control sobre ella. Espero que en la segunda fecha podamos cambiar esa imagen dejada ante (Isidro) Metapán ya que podríamos contar con otros jugadores por lo que nuestra idea táctica podría cambiar.



¿Cómo ha afectado esa improvisación en Independiente?

Cuando algo no lo puedes controlar deja de ser un problema para tí, deja de ser una variable controlable, la improvisación que tenemos afecta y mucho porque estamos dedicando tiempo y alma en solucionar todo esto, (buscamos) que poco a poco los jugadores estén bien físicamente y a tono, haciendo dobles turnos en los entrenos a fin que aprendan nuestro modelo de juego, en analizar rivales, estamos dejando todo en la cancha para agilizar y recortar ese tiempo perdido que dejamos escapar por el corto espacio que se tuvo para conformar bien el plantel.



Apenas tiene tres semanas de trabajo y usted pide tiempo para cambiar el equipo. ¿Será eso posible en un torneo donde se necesita acumular puntos para evitar el descenso?

Ni yo, ni (Pep) Guardiola, ni (José) Mourinho y ni (Zinedine) Zidane te lo podrían asegurar, en este caso pido tiempo al tiempo (a la dirigencia y a la afición) para lograr conformar el equipo pero eso solo se logrará con el trabajo y el compromiso (de los jugadores) con trabajo diario y esforzarse en las cancha, el cúmulo de eso y el tiempo dará buenos resultados, lo que no se dará es pensar en otra cosa, acá llega Zinedine Zidane a Independiente y no lo hará jugar como el Real Madrid, solo el tiempo y el trabajo podría hacer cambiar un estilo de juego y eso busco en Independiente.