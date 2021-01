Nico Muñoz: "Esperemos que el derbi oriental sea para nosotros"

Nicolás Muñoz, delantero del Águila y Hombre Gol del Apertura 2020, analizó la serie de cuartos de final contra Firpo que comenzará el próximo miércoles con la visita al estadio Sergio Torres Rivera de Usulután y cerrará el fin de semana en el Barraza.

Muñoz se declaró satisfecho por lograr su décimo trofeo de goleo individual en la primera división al marcar 12 goles y espera mostrar la calidad ante Firpo y aportar en la clasificación a semifinales.

"Me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría y motivación para la fase que viene. Sabía que no era fácil para mí por todo lo que se ha hablado, pero con trabajo y dedicación las cosas se me han ido dando, con la ayuda de mis compañeros que sin ellos no sería posible y también con la ayuda del cuerpo técnico, esperamos seguir así", dijo en una entrevista al área de prensa del cuadro migueleño.

"Eso ya pasó y de nada vale lo que hice si en esta fase no mostramos la calidad y mejoría que hemos tenido, esperamos tener una linda semana y pasar a semifinales", recalcó el futbolista de raíces panameñas.

Para Nicolás Muñoz el partido contra Firpo es complicado y el equipo necesitará de mayor esfuerzo.

"Sabemos que Firpo por la cercanía son partidos muy cerrados, nos ganaron la serie en la primera fase pero ha pasado mucho tiempo, los equipos han cambiado y gracias a Dios nosotros hemos mejorado, esperamos en esta fase poder aplicarnos a fondo para poder pasar a semifinales, sabemos que van a ser dos partidos muy complicados, muy cerrados porque Firpo, obviamente, ha mejorado y esperemos que el derbi oriental sea para nosotros y lograr pasar a semifinales". explicó el futbolista.

Según informaron ambos equipos en redes sociales, el partido de ida será el próximo miércoles 13 de enero en el Sergio Torres con precios de $10 y $20. El equipo usuluteco también anunció preventa de boletos a partir del lunes.

"Sabemos lo importante que es salir ganando el día miércoles, vamos a tratar de hacerlo y vamos a mejorar las cositas que hemos venido haciendo mal", reforzó Muñoz.

El goleador panameño de 39 años de edad también analizó que el equipo viene de menos a más, pero advierte que ahora es borrón y cuenta nueva.

"Era lo que queríamos, sabíamos que habíamos hecho una primera fase muy mala donde terminamos últimos pero sabíamos que en la segunda teníamos que hacer una segunda fase excelente y gracias a Dios así fue, terminamos invictos en el primer lugar", comentó Muñoz.

Sobre las claves del progreso del Águila en el Apertura 2020, Muñoz consideró la llegada de Ernesto Corti y el trabajo en equipo.

"Creo que hicimos un gran trabajo, todo el grupo se comportó a la altura, mejoramos muchos aspectos con la llegada del profe que nos dio un poco más de orden y eso fue fundamental para hacer la segunda fase que hicimos", expresó.

"Ahora solo queda descansar y terminar de prepararnos para lo que se viene, sabemos que es borrón y cuenta nueva y tenemos que ser muy inteligentes", agregó.