Nico Muñoz dejará al Pasaquina

El atacante panameño naturalizado salvadoreño, Nicolás Armando Muñoz, afirmó desde su casa en Ciudad de Panamá que ya no seguirá vistiendo los colores del Pasaquina tras vencerse su contrato deportivo con los unionenses y confesó que tiene dos ofertas para seguir jugando en la liga salvadoreña en el Apertura 2018.

"La idea es esperar, ya terminé mi contrato con el Pasaquina, esperando que se me cancele lo que que me adeuda el equipo a fin de pensar en mi futuro. Se me adeuda un mes y días de salario, aún no sé para cuándo me cancelará, pero hasta el momento no he tenido respuesta de parte de la dirigencia”, afirmó vía telefónica.

Sobre su futuro en el fútbol salvadoreño,sostuvo: "No sé realmente, el fútbol me puede colocar en cualquier lugar. Deseo firmar un contrato por un año más, hay dos equipos interesados en la liga para jugar, espero que la otra semana entre en acuerdo para firmar”.

249 Los goles que ha anotado Nicolás Muñoz en la primera división salvadoreña desde el Clausura 2004, siendo por ahora el segundo goleador histórico de la liga nacional solo atrás de Williams Reyes, con 294.

Muñoz no quisdo adelantar nombres de los equipos que buscan sus servicios para la nueva temporada que iniciará tentativamente la última semana de julio próximo. A preguntas de este medio, aclaró que no son ni el Águila ni el Isidro Metapán.

“No descarto regresar algún día con el Águila, mi salida de allí fue cuestión dirigencia. Tampoco he tenido ningún contacto con el profesor Castillo... No voy a dar pistas, voy a esperar que esto fluya a fin de tener algo concreto para regresar a El Salvador y firmar”, advirtió el atacante canalero.