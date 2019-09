Nicolás Muñoz : “No busco el récord de Williams Reyes”

Para el panameño Nicolás Armando Muñoz, nuevo líder de goleo en el torneo Apertura 2019 con ocho goles, su buena racha goleadora es solamente el reflejo del trabajo de grupo en El Vencedor que le ha permitido anotar en las últimas cinco jornadas, una nueva marca personal y que pese a no aceptar, lo acerca poco a poco a los 294 goles del hondureño Williams Reyes como máximo anotador del fútbol salvadoreño.

¿Cómo te sentís al imponer una nueva marca en tu carrera por anotar en cinco fechas de manera consecutiva?

Muy contento, sabíamos que a venir a jugar al estadio Sergio Torres como locales era importante conseguir una victoria por muchas razones, entre ellas que el equipo tome la confianza de jugar cerca de su casa, otra es que la afición de El Vencedor llegará en mayor afluencia a los partidos de local que cuando jugábamos en San Vicente y gracias a Dios así sucedió y ofrecer a la vez este triunfo para nosotros justo ya que Limeño no tuvo una sola ocasión de gol, especialmente en el segundo tiempo y nosotros tuvimos varias en el partido. Gracias a Dios éste llegó casi al final del juego en una excelente jugada que culminamos con el gol del triunfo.

Fue una excelente asistencia del colombiano Michel Mercado...

Lastimosamente muchos no quieren reconocer que he encontrado en Michel a un gran socio en el gol; la jugada previa al tanto que le anoté a Limeño es una jugada que ensayamos con él en los entrenamientos. Él ha logrado conectarse a la manera de jugar del equipo, al igual que yo y siento que nos estamos moviendo muy bien arriba y esperamos seguir así en lo que resta del campeonato para seguir dándole alegrías al equipo.

Con tu tanto marcado a Limeño llegaste a ocho goles y le ganaste el duelo al hondureño Zúniga en ese partido...

Para nada, no tengo nada personal contra él; son situaciones que te brinda el fútbol, esta tarde (miércoles) nos tocó enfrentarnos en la cancha y bueno, gracias a Dios nosotros sacamos la mejor parte del partido con una buena victoria y creo que también fue un bonito gol el que anoté, in extremis como se dice, y de pronto sabíamos que en los partidos anteriores habíamos marcado temprano si casi siempre nos daban vuelta el marcador o nos empataban el juego; ahora sabíamos que ese gol ante Limeño llegaría en los minutos finales por l;a presión que teníamos en su cancha y a Dios gracias el gol llegó en esa jugada con Mercado que me permitió anotar de nuevo.

Ya son ocho goles en 10 partidos, ¿es la media que habías buscado en éste torneo de liga?

La verdad nunca pienso en nada sobre cuántos goles voy a marcar en cada torneo; realmente cuando uno inicia un torneo casi siempre uno siempre pide (a Dios) que me vaya bien, me preparo para estar lo mejor posible en la liga, nunca me pongo una meta de goles en cada torneo, trabajo mi día a día; mi partido a partido y gracias a Dios hasta el momento las cosas me han salido bien. Esperamos seguir trabajando de la misma manera y un poquito más para mejorar y llegar bien a la segunda vuelta del torneo que será más peleada.

Pero de broma en broma sumás ya 265 goles en la liga y te estás acercando al récord de goleo que ostenta el hondureño Williams Reyes con 294 anotaciones...

No la busco, siempre he dicho que no busco, no me empecino en ese récord; pero estando bien y estar anotando obviamente me estoy acercando a esa meta, pero es algo que no me roba el sueño y lo que espero es que sigamos así , anotando goles.

Cierran de nuevo en casa recibiendo al Alianza el próximo domingo...

Tiene que ver este partido que hemos ganado al Limeño para generar confianza a la afición; estoy seguro que el domingo ante Alianza el estadio Sergio Torres rugirá, la gente se dejará venir al estadio en Usulután para apoyarnos y nosotros debemos responderles con un buen trabajo en la cancha, primero Dios les podamos ofrecer una linda victoria ante un grande como es Alianza que quiérase o no hay que respetarlo y vamos a prepararnos para hacer un buen partido.

¿Te sentiste cómodo volver a jugar en el estadio Sergio Torres, un escenario donde también diste tu fútbol y tus goles con Firpo?

Es un estadio que siempre me ha gustado jugar, especialmente la cancha, es bonita para jugar y nos sirve mucho para la ideas que tenemos de jugar siempre a ras de césped, ante Limeño se miró marcado eso y nos ayudó para lograr un triunfo más que merecido.