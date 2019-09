Nicolás Muñoz: "Es inhumano jugar a la 1:30 en Santa Rosa"

El delantero de El Vencedor, Nicolás Muñoz, reclamó por la hora en que se realizó el partido en que su equipo se impuso a Jocoro (0-3) en el estadio oriental Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima.

"No era fácil, veníamos de una semana complicada, prepararse para jugar a la 1:3o de la tarde en Santa Rosa es inhumano, pero nos preparamos muy bien. Querían aprovechar el calor, pero veníamos preparados", indicó el ariete salvadoreño-panameño.

Asimismo, habló de lo importante que fue este triunfo ante los fogoneros, con lo que escalaron momentáneamente a la quinta posición. "Era la idea que traíamos, sabíamos que si ganabamos subíamos. Estamos corrigiendo y aprendiendo de los errores", indicó.

RT @ChristianPeate7: Nicolás Muñoz, delantero de El Vencedor, declaró que "es inhumano jugar a la 1:30 de la tarde en Santa Rosa de Lima". pic.twitter.com/RqbuAyiyGY — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 8, 2019

El panameño-salvadoreño también marcó ayer su sexto gol en el Apertura 2019 y así está en la segunda casilla del goleo individual con seis goles, a uno del hondureño Clayvin Zúniga.

Pero lo del goleo personal no es algo que le quite el sueño a Muñoz. Para él vale más el trabajo que se haga desde lo grupal.

"El calor iba a estar sofocante y la cancha es diferente a la nuestra. Pero los compañeros hiceron un gran trababajo. Pero es como siempre lo he dicho, el líder de goleo no me interesa", dijo Muñoz en charla con Deportes Grupo LPG.

Por su parte, el técnico de El Vencedor, Víctor Coreas, aseguró que debido al clima caliente de Santa Rosa de Lima hubo que ir manejando el partido gradualmente.

Luego, el estratega valoró que el equipo va dejando atrás algunos malos comentarios de hinchas que se han dejado escuchar alrededor del equipo.

"Yo agradezco a la gente que nos apoya. Hoy sumamos el quinto juego sin derrota y cada día vamos mejorando más. Nosotros hemos sido atrevidos desde el primer juego. No fuimos a primaria, sino que hemos ido a la universidad de una vez", dijo el estratega del El Vencedor.