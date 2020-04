Nicolás Muñoz: "Mantengo intacto mi deseo de hacer historia"

La singular puja que ha sostenido en los últimos años el panameño Nicolás Armando Muñoz con el hondureño Williams Enrique Reyes por intentar igualar el registro de 294 goles que ha dejado por el momento el ceibeño de 43 años, tuvo el pasado 20 de marzo un parón inesperado luego que la FESFUT declarara un día antes de esa fecha la finalización del torneo Clausura 2020 tras jugarse solamente la primera vuelta (11 fechas) a raíz de la crisis sanitaria que vive nuestro país desde el mes anterior a causa de la pandemia del Coronavirus o COVID-19 que ha provocado hasta el momento guardar cuarentena domiciliaria a nivel nacional.

Reyes fue figura goleadora en los equipos Dragón (dos veces), FAS (dos veces), Isidro Metapán, Águila, Juventud Independiente, Luis Ángel Firpo y Chalatenango entre el 2000 y el 2017 como máximo romperredes del fútbol nacional.

Nicolás Muñoz ha anotado hasta el momento 278 goles en 547 partidos de liga desde el Clausura 2004 cuando debutó en la liga nacional defendiendo los colores del desaparecido CD Chalatenango; es decir, 16 goles menos de los que ha logrado anotar el catracho Williams Reyes en más de 600 partidos de liga tras 17 años jugando en primera división.

El recorte obligado que sufrió el torneo Clausura 2020, donde apenas logró sumar dos goles en 10 partidos con Águila cortó de tajo esa carrera contra el tiempo ya que el ariete panameño de 38 años reconoce que el fútbol se está cerrando para jugadores mayores, pero que por sus goles y su aporte futbolístico en los equipos en que ha militado lo mantiene vigente en la liga, tal como sucedió en el torneo anterior donde anotó 19 goles con el benjamín El Vencedor de Santa Elena para ganar otro título de goleo.

"A mí en lo personal me afectó mucho no haber jugado esas 11 fechas que no se hizo por el parón primero y por la finalización del torneo por orden de la FESFUT después, muchas metas que tenía se fueron abajo", aseguró Muñoz quien además señaló que los más afectados por esa decisión fueron los propios jugadores de los 12 equipos de la primera división.

"Todos salimos afectados con todo esto del parón y finalización del torneo, siento que los jugadores salimos más afectados con todo esto porque se nos recortó nuestros salarios, se borraron muchas visiones y metas que nos impusimos cuando la liga inició, en verdad es algo nuevo para mí dentro de mi carrera, lo de la pandemia cambió todo de manera radical y sí, me afectó mucho en mi camino por intentar igualar la marca de Williams Reyes, son 16 goles la brecha que tengo con esa marca histórica y haber parado en definitiva me afectó en mi camino por acortar la marca", confesó.

LARGO CAMINO

Muñoz reconoce que pese a que está relativamente lejos de igualar esa marca de Reyes en el fútbol nacional y que no es un punto de honor en lo particular que le haga perder el sueño y que le provoque ansiedad, lo cierto es que mantener vigente esa lucha que por ahora solamente es de dos tras la salida de nuestro fútbol del usuluteco Rodolfo Zelaya quien contabiliza 131 goles en 276 partidos de liga en el fútbol nacional y es el único jugador activo que sigue los pasos de Reyes y Muñoz, por lo que cada gol que anota y que le ayude para acercarse a la cifra histórica es bienvenido, aunque para Muñoz el torneo recién finalizado con los emplumados ha sido uno de los dos peores torneos cortos que ha tenido en su carrera profesional en el tema de goles.

"Nosotros no estuvimos finos, no creamos ocasiones de gol como esperábamos, fueron pocas las acciones que logramos anotar, no era fácil armar un equipo así y que de primera instancia respondiera. Era difícil analizar a los equipos con solo una vuelta, este torneo para mí lo tomo como una pretemporada porque no se puede valorar a los equipos en 11 fechas, siento como que no hemos jugado una liga formal, ni en Panamá me había sucedido esto que hemos vivido como jugador y como equipo", resaltó el atacante canalero.

Nicogol admite que habría sido más interesante esta puja de goles en el torneo pasado si Williams Reyes no habría visto truncado su anhelo de retornar a la liga mayor tras casi tres años de ausencia defendiendo los colores de El Vencedor si su anterior equipo, Aspirante de Jucuapa de segunda división le habría concedido su aval de resciliar su contrato para jugar con el equipo tabudo el Clausura 2020.

El 27 de diciembre del 2019, el presidente del equipo tabudo, Marlon Claros, anunció a Williams Reyes como refuerzo para el Clausura 2020, pero Osmín Rivera, gerente de El Vencedor, confirmó días después del anuncio oficial que el futbolista de 43 años no sería parte del equipo.

"(Williams Reyes) ya no vendrá al equipo porque nos dijo que no le dieron los papeles (en Aspirante)”, explicó Rivera a El Gráfico.

A sus 43 años de edad el último equipo con el que Reyes jugó en Primera División fue con el AD Chalatenango, que lo tuvo en sus filas entre los torneos Clausura y Apertura de 2017.

Su último gol anotado en Liga Mayor, el número 294 de su carrera, fue en la fecha dos del Apertura 2017 cuando le marcó a Águila, de penal para firmar un 2-2 parcial en la victoria por 3-2 de los norteños en casa ante los orientales, gol histórico hasta el momento en su carrera que incluye seis títulos de goleo individual de Liga Mayor en torneos cortos: dos con Dragón (Apertura 2000 y Clausura 2014), dos con FAS (Clausura 2004 y Apertura 2009) y dos con Isidro Metapán (Apertura 2007 y Clausura 2008). Era el máximo ganador de goleo en primera división hasta que en Apertura 2019 lo superó por uno el panameño Nicolás Muñoz.

"Sé que Reyes tiene deseos de retornar a la liga mayor, creo que ahora que está libre puede intentar recalar en cualquier equipo, hay muchas cosas que están en el aire y hablar de supuestos o lo que pasará a futuro es complicado porque nadie sabe con certeza cuándo finalizará todo esto de la pandemia, cuándo se reanudará el fútbol y lo más importante es saber cuándo se volverá a la normalidad", acotó "Yuyu" Muñoz.

Sobre su futuro en Águila y cómo se encuentra su familia en Panamá, el atacante aguilucho dijo que "pienso que el equipo se puede reforzar con dos extranjeros más quienes deben ganarse su puesto en la cancha al igual que nosotros, localmente no veo mucho prospecto nacional o extranjero ya que no sé lo que el equipo o el cuerpo técnico busca para reforzarse. Tengo contrato con Águila hasta diciembre, no hay mucho que hablar sobre los cambios que hay dentro del equipo, ya he trabajado con el profesor (Hugo) Coria iniciando el 2012 y sé su manera de trabajar por lo que es una ventaja para mí", replicó. "Mis papás y hermanos están bien en Ciudad de Panamá están bien gracias a Dios, cuidándose por lo de la pandemia."