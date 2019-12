Nicolás Muñoz afirma que no seguirá con El Vencedor

Nicolás Muñoz, elegido por sexta ocasión con el reconocimiento de El Hombre Gol, ve una final pareja este domingo entre Alianza y FAS pero habló de qué jugador puede inclinar esa balanza.

"Es difícil esta final, de pronóstico reservado y donde no hay un equipo favorito, los dos han mostrado un buen nivel en casi todo el torneo y tienen un fútbol muy similar. Atrás tienen defensas seguras y jugadores que pueden anotar goles. El fútbol ha sido justo al poner a los dos primeros en la final, espero que todos lo disfrutemos".

Durante la Gala del Hombre Gol compartió con dos de los protagonistas de los equipos finalistas. Rafael García ganó el Guante de Oro y Brayan Gil, el jugador revelación del torneo. Tuvo palabras de elogios para los dos.

"Estará el mejor portero con uno de los mejores jugadores como Gil, de quien me gusta mucho su estilo. Espero que le vaya bien a él y que sea ese jugador que aparezca en ese momento que su equipo lo necesite y FAS pueda salir campeón".

Por otra parte, Nico firmó un gran torneo. Anotó 19 goles con El Vencedor. Estuvo a uno de igualar a Mauro Nunes como máximo anotador en un torneo corto. Además alcanzó los 276 goles en Primera, quedando a sólo 18 del récord de Williams Reyes.

Por llegar a un equipo modesto, como el recién ascendido El Vencedor, ganar el Hombre Gol por sexta vez es muy especial, dijo.

"Muy contento, este es muy especial para mí debido al equipo con el que lo logré y todo lo que se habló con mi llegada al equipo El Vencedor pero orgullosos por todo el sacrificio de los comperos. Este es mi sexto Hombre Gol y por novena ocasión terminó líder de goleo. Pienso que ha válido la pena todo el esfuerzo. Antes no pensaba en el récord de goles que tiene Williams Reyes pero ahora es inevitable esto, que está cerca y con sacrificio se puede lograr y sería importante para mí".

En cuanto a su futuro, confirmó que no seguirá ligado con los tabudos en el Clausura 2020.

"Hay que ajustar estos días, depende de mi situación contractual, ya hablé con el presidente y otros directivos, me han permitido salir tranquilamente del equipo y estoy prácticamente fuera, espero tener algo más claro en los próximos días para volver al trabajo. Lo más seguro es que siga jugando acá, hubo una oportunidad para jugar en Panamá pero la oferta no me pareció", señaló.