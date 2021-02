Nicolás Muñoz anuncia su retiro del fútbol para finales del 2021

Nicolás Muñoz, delantero del Águila, reveló este miércoles en el Güiri Güiri al Aire que el 2021 será su último año como futbolista profesional activo y piensa retirarse de manera definitiva en diciembre.

"Creo que este va a ser mi último año por el bien mío y el de mi familia", recalcó el goleador panameño de 39 años,quien jugará con Águila en el Clausura 2021.

Muñoz explicó que este será su último año después de una larga trayectoria en el fútbol salvadoreño.

"Cuando me retire, las funciones que tengo en mente son más administrativas acá en Panamá", expresó Muñoz, Hombre Gol del Apertura 2020.

El panameño llegó al fútbol nacional desde 2004 cuando jugó con Chalatenango y ha dejado huella en FAS, Alianza, Águila, Vista Hermosa, Metapán, Firpo, Pasaquina y El Vencedor.

"Tuve ofertas de otros equipos, pero Águila recapacitó. De todas formas este va a ser mi último año porque en diciembre regreso a Panamá", comentó a los panelistas de la mesa más redonda.

"Este va a ser mi último año, me siento bien, pero mi intención es dejar el fútbol no que el fútbol me deje a mi, este sería mi último año", enfatizó Muñoz.

También amplió detalles sobre su reincorporación al Águila luego de que el sábado 6 de febrero fuera puesto en la nómina de bajas.

"Yo no quise dar declaraciones en cuanto a mi salida, no hablé con los medios como ustedes pudieron ver, pero rápidamente se contactaron conmigo y por eso mantuve un perfil bajo en cuanto al asunto", dijo.

Además habló del récord de goles y la posibilidad de superar a su amigo Williams Reyes.

"Lo ideal sería romper el récord en casa, con mis hijos y celebrarlo con la afición", dijo el canalero.

Nicolás Muñoz suma 291 tantos y está a tres goles de igualar el récord de goleo (294) del hondureño nacionalizado salvadoreño que por ahora milita en el Aspirante de Jucuapa en la segunda división.

"Yo tengo una buena relación con Williams Reyes, siempre lo veo. Él estaba en la final y la verdad siempre nos mantenemos en contacto", mencionó en el enlace telefónico desde Panamá.

"Veo muy difícil que un jugador se acerque a la órbita de la marca de Reyes y Nicolás Muñoz", comentó Cristian Villalta.