Nicolás Muñoz cerca de fichar con Pasaquina

La dirigencia de Pasaquina en voz de su vicepresidente, Rómulo Gómez, afirmó que las negociaciones con el atacante Nicolás Muñoz para firmar con el equipo burrito para el 2018 están casi definidas y que solamente faltan pequeños detalles para que el jugador panameño pueda estampar su firma esta tarde o a más tardar mañana para que porte el dorsal “19” en las filas unionenses.

“Estamos casi por cerrar las negociaciones con Nicolás Muñoz para que pueda jugar con nosotros a partir de este torneo. Me reuní con él anoche en un restaurante de San Miguel, platicamos, le dimos nuestra oferta y parece que le pareció, aún no ha firmado el contrato ya que debe hacer unos trámites esta mañana en San Salvador en torno a su finiquito con Firpo”, aseguró el dirigente migueleño.

Al respecto, Muñoz confirmó el acercamiento que tuvo ayer con la dirigencia de Pasaquina y aseguró que “las negociaciones están avanzadas, aún no firmo el contrato ya que debo primero solventar lo de mi cheque con Firpo ya que ayer (jueves) llegamos a un acuerdo del pago de mi salario de casi tres meses de atraso, les he firmado el finiquito y quedamos que hoy por la mañana debía de retirar ese cheque. Luego de todo esto ya me puedo sentar con más tranquilidad y decidir si firmo con Pasaquina”, argumentó el jugador canalero naturalizado salvadoreño.

Gómez afirmó que “para nosotros ya podemos decir que Nicolás Muñoz ya es jugador de Pasaquina pese a que aún no firma su contrato. Llegamos a un acuerdo verbal de su pretensión económica. Esperamos que firme su contrato esta tarde o mañana y hacerlo debutar ante FAS el próximo sábado en Pasaquina”, explicó el dirigente que confirmó además que dicho partido ante los santanecos que debía jugarse en Santa Ana por la jornada dos del torneo se hará en el estadio San Sebastián de Pasaquina.

“Agradecemos a la directiva de FAS por aceptar nuestra solicitud de jugar ese partido de local ya que a raíz de las fiestas patronales de Pasaquina queremos tener ese juego. FAS aceptó y el partido de la segunda fecha se hará este sábado 20 a las 3 de la tarde en Pasaquina y qué mejor que tengamos ya a Nicolás Muñoz en el equipo”, acotó.