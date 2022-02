Nicolás Muñoz, cerca del récord centroamericano

El panameño Nicolás Armando Muñoz está a solo un gol de igualar la marca centroamericana de goles en liga que le pertenece hasta el momento al ex atacante guatemalteco, Juan Carlos "el Pin" Plata.

Muñoz, quien milita actualmente con el Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima y con quien ha anotado tres goles en cinco partidos, alcanzó las tres centenas de goles en su carrera profesional en El Salvador el pasado 26 de enero cuando anotó de penal uno de los dos goles de su equipo en la derrota a manos del local Once Deportivo en el estadio Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán.

El atacante panameño de 40 años suma hasta el momento 300 goles en 598 partidos de liga desde el Clausura 2004 cuando comenzó ante el FAS en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana su andar goleador en el fútbol salvadoreño defendiendo los colores del C.D. Chalatenango.

En ese torneo Clausura, "Yuyu" Muñoz sumó ocho goles con el primero de 10 equipos en que ha militado en la liga salvadoreña en los casi 18 años que ha jugado en nuestro país.

"Esperemos que el gol 301 sea muy bonito como el que anoté cuando superé a (el hondureño-salvadoreño) Williams Reyes (quien anotó 294 goles en su carrera en la liga nacional) jugando en casa, ante la gente de Santa Rosa de Lima y poder disfrutarlo", afirmó Muñoz quien siempre manifiesta cuando se le recuerda de lo cerca que está de igualar el récord de goleo de liga en Centroamérica que "no me afana ni me provoca ansiedad lograrlo ya, su momento llegará, lo importante es ayudar al equipo a salir de esta crisis deportiva en que ha caído", recordó el jugador de los santarroseños que se debaten por evitar el descenso.

"Jugamos en Santa Rosa este miércoles ante FAS, pero la tengo clara y me gustaría celebrar el gol 301, porque es un momento histórico, me gustaría celebrarlo ese día", recalcó el goleador sureño.

"Es increíble lo que he realizado y no sé cuántos jugadores tendrán la dicha de llegar a 300 goles, yo gracias a Dios la he tenido y estoy muy contento y agradecido con Dios. Agradezco a todos mis compañeros que he tenido durante todos estos años que estuve acá y sin ellos esto no fuera posible", resaltó el atacante del equipo auriazul.

Nicolás Muñoz recibe, junto con su familia, una placa en honor a sus 300 goles en primera división. Foto: Julio Umaña.

A UN GOL

Juan Carlos Plata, el goleador histórico del fútbol chapín y de "los Rojos" del Municipal anotó en su carrera profesional de más de 20 temporadas un total de 301 goles en 571 partidos de liga defendiendo los colores escarlata y azul del equipo representativo de la capital de Guatemala, récord centroamericano que "el Pin" registró tras su último gol de liga que anotó el 31 de octubre del 2010 al equipo de Xinabajul en el triunfo rojo por 4-0 y que Nicolás Muñoz desea primero igualarlo.

"Es un orgullo muy grande el poder haber llegado a esa marca (de 300 goles de liga), no sé cuántos jugadores van a poder hacerlo en un futuro, yo tuve la dicha de hacerlo, esperamos poder seguir trabajando para estar mejor cada día y seguir anotando goles que es lo que más me gusta y necesitamos en estos momentos", expresó el atacante.

Sobre ese gol que lo separa de la gloria personal, "Yuyu" Muñoz sostiene que "poco a poco, con mucho trabajo y sacrificio me fui acercando a esa marca; ahora , esto del récord centroamericano que estoy cerca igualarlo esperamos poder igualarlo y seguir anotando los goles que el Limeño necesita", indicó Muñoz.

La nómina de goleadores de liga de Centroamérica que lidera el ex jugador chapín mantiene aún a dos jugadores activos en sus respectivas ligas, Nicolás Muñoz en El Salvador y Daniel Jiménez en la joven liga Premier de Belice y la complementan el dominicano-costarricense Víctor Amauri "el Mambo" Núñez, goleador histórica de la liga nacional de Costa Rica con 246 goles en 530 juegos.

Mientras que el nicaragüense Rudel Alessandro Calero se ubica en la cuarta posición de la lista histórica de goleadores de Centroamérica con un total de 203 goles defendiendo los colores de los equipos Bluefields FC (2001 al 2004) con quien anotó 24 goles y con el Real Estelí (2004 al 2015) con quien firmó 179 goles.

Le sigue otro panameño, José María "el Chepe" Ardines, quien entre las temporadas 1988-89 al 2001-2002 fue máximo artillero por seis campeonatos consecutivos de lo que hoy es la Liga panameña de Fútbol, entre las temporadas de 1990 y la de 1995-1996.

El ex atacante del AFC Euro Kickers llegó a marcar 191 goles en 12 temporadas con dicho equipo.

Las dos últimas campañas de Ardines las jugó en el 2001 con el San Francisco FC, allí anotó cuatro goles, para que en el Apertura 2002 jugara con el Alianza FC donde marcó dos goles más para firmar 197 goles en sus 14 temporadas en la extinta Anaprof.

Detrás suyo se ubica el hondureño Wilmer Reinel "el Matador" Velásquez, goleador histórico del Olimpia de Tegucigalpa quien anotó 196 goles en 411 partidos en 18 años de carrera deportiva entre 1991 hasta el 2009.

Finalmente, el beliceño Daniel Jiménez, actual jugador del Garden City, cierra la lista centroamericana de goleadores con un total de 66 anotaciones en una liga que apenas inició sus funciones en el 2012.