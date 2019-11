Nicolás Muñoz cree que El Vencedor aún puede clasificar a liguilla

El Vencedor no pudo este domingo ante 11 Deportivo y cayó por 0-1 en casa. Tras esa derrota se quedará octavo en la tabla con 22 puntos, fuera de postemporada por el momento.

El equipo tabudo intentó quedarse con los tres puntos por todos los medios, pero su esfuerzo fue insuficiente, porque a los 89, Anthony Roque desconectó el ambiente local con potente tiro que dejó sin chance a Henry Hernández, portero de los anfitriones.

A ese esfuerzo hay que sumar la expulsión de Reynaldo Aparicio al 38'. Puso pierna alta a un adversario en la pelea por un balón y vio la roja de parte del árbitro Ismael Cornejo.

Al final del juego, el zaguero lamentó la expulsión con la que complicó a su equipo,tras dejarlo con 10 por más de 50 minutos.

"El árbitro vio falta y me expulsó. Yo no lo vi así, pero ya me expulsó. Solo me queda pedirle disculpas a la afición, compañeros y cuerpo técnico. Esto nunca me había pasado, pero las cosas siempre llegan", apuntó el defensor del equipo tabudo.

NICO ESPERA CORRECCIONES

Por su su parte, el capitán del equipo tabudo, Nicolás Muñoz, cree que es momento de corregir, de cara a los cinco partidos que restan en fase regular.

"Tenemos que rendir dentro de la cancha. Estamos fuera ahora de postemporada por los últimos tres malos resultados que hemos conseguido. Tenemos que empezar a corregir los errores dentro de la cancha", dijo.

"Ahora con 15 puntos por disputar solo dependemos de nosotros", dijo el capitán de los helénicos.

Por su parte, el timonel Víctor Coreas se quedó con un mal sabor de boca, por la derrota ante 11 Deportivo: "Este es uno de esos juegos en los que fabricas opciones a gol y no se dan. Hay que entender que el fútbol tiene sus reveses, pero podemos retomar nuestro buen momento al final de temporada".