Nicolás Muñoz cumple los 500 partidos en liga mayor

Para el panameño-salvadoreño de Isidro Metapán, Nicolás Armando Muñoz, el juego del pasado sábado ante el campeón Santa Tecla, por la fecha 2 del Clausura 2019, fue especial, ya que cumplió su partido 500 en la primera división nacional.

El registro refleja el accionar y constancia del atacante desde su arribo al fútbol nacional, hace casi 15 años, ya que se ahora es sexto en la lista histórica de jugadores con 500 juegos o más en los últimos 35 años.

Dicha lista la encabeza “el eterno” Williams Reyes, quien además es el máximo artillero de nuestro balompié.

Definitivamente no es fácil cumplir 500 juegos, la verdad me ha sorprendido la noticia, sería mentir decir que en mi cabeza pasó llegar a esa cifra, siento que ha sido muy rápido, porque no muchos pueden alcanzar esa cantidad en la actualidad, donde las condiciones para jugar cada vez son menos. Me siento en verdad emocionado”, afirmó el atacante canalero que retorna a Metapán bajo la dirección de Edwin Portillo.

“Yuyu” Muñoz admitió que la suma de 500 juegos, tras debutar con Chalatenango un 28 de marzo de 2004, llega en un momento en que desea aportar más al plantel jaguar de lo que hizo con “Chochera Castillo en el torneo pasado, donde jugó 18 partidos y anotó solamente tres goles.

Se dice fácil pero ha sido difícil llegar a 500 juegos, recuerdo que llegué a la liga para jugar con Chalatenango, cuando comenzaba la segunda vuelta, y en un momento en que peleaba mantenerse en la categoría. Al final no se pudo en la repesca (ante Once Lobos), pero mi fútbol llenó los ojos al FAS luego del descenso y allí comenzó mi historia en El Salvador”, recordó Muñoz.

El atacante canalero admitió que en los 500 juegos que ha disputado en el país, con ocho equipos diferentes, “he tenido muchos momentos en la liga, buenos y malos; ganar cuatro títulos en Metapán, ser el goleador histórico de Águila en torneos cortos, mi fractura en FAS en semifinales, jugar con Vista Hermosa cuando muchos pensaban que venía de picada, y demostré que aún tenía fútbol para dar o simplemente haber jugado en los cuatro equipos grandes del país (FAS, Águila, Alianza y Firpo) son cosas que guardo en mi corazón.

QUIERE MÁS

El jugador que cumplió 37 años el pasado 21 de diciembre adelante que aún le queda fútbol y goles para seguir sumando juegos de liga.

“En mi carrera sé que he jugado más ya que en Panamá jugué cuatro años donde la mayoría de juegos fui titular (con Sporting 89 y Árabe Unido); cuando me retire del fútbol me iré tranquilo porque he dado todo de mí en la cancha”, afirmó.

“Sé que con (Edwin) Portillo tendré más oportunidad de jugar ya que es un técnico que te habla de frente, espero seguir alargando la cifra de partidos de liga y acercarme a (William) Osorio, quien también jugó en FAS y en Metapán”, destacó.

- A continuación los jugadores que han sumado 500 juegos o más en primera división en los últimos 35 años de liga.

NOMBRE DEL JUGADOR PAÍS POSICIÓN JUEGOS

Williams Reyes HON/ESA Delantero 634

Deris Umanzor El Salvador Defensa 622

Ramiro Carballo El Salvador Defensa 602

Mauricio Quintanilla El Salvador Defensa 579

William Osorio El Salvador Defensa 525

Nicolás Muñoz (*) PAN/ESA Delantero 500

(*) Activo.